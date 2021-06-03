ИАЦ «Альпари»: Рубль вернулся к уровню 73 руб. за доллар

В среду, 2 июня, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,47%, до 73,16 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 89,33 руб., фунт/рубль — на 0,45%, до 103,57 руб. Рубль все-таки обратил внимание на дорожающую нефть и ускорил темпы роста к иностранным валютам на вечерних торгах. Курс доллара США падал до 73,09 руб. Цена на нефть сорта Brent повышалась до $71,44 за баррель.

Пара доллар/рубль совершает разнонаправленные колебания в диапазоне 73,10–73,75 руб. с 24 мая. За время флэта у трейдеров накопилось достаточно сил для создания импульса в 1,50-2,00 руб. Неважно, в какую сторону пойдет цена, участникам рынка нужны драйверы для выхода из ценового диапазона.

В четверг, 3 июня, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,94%, до $71,91. Этого достаточно для того, чтобы курс доллара опустился ниже 73 руб. Продолжение ралли по нефти до $75 за баррель укрепит рубль до 72,65 руб. за доллар как минимум. После пробоя психологически важной отметки $70 за баррель по паре доллар/рубль появился целевой уровень 70 руб. Если встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом не разочарует инвесторов, то рубль сможет отыграть у доллара США около 3–4%. Курс доллара на открытии снизился до 73,11 руб. На сегодня будет неплохо сходить к уровню 72,85 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись ростом на фоне дорожавшей нефти. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись выше 3817,68 пункта (+1,41%). Индекс РТС повысился на 1,82%, до 1643,66 пункта, против максимума 1651,82 на 20 января 2020 года. Индекс РТС повысился сильнее из-за укрепления рубля.

Фьючерсы на российские индексы открылись ростом. Нефть продолжает дорожать, рубль – укрепляться. Уверенный прорыв уровней сопротивления индексу МосБиржи открывает дорогу к 1680 пунктам, индексу РТС – к 3865 пунктам. Основным драйвером укрепления рубля и индексов по-прежнему выступает предстоящая встреча президентов России и США в середине июня. Она снизила геополитические риски и повысила шансы улучшения двухсторонних отношений.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»