ПСБ: При поддержке высокой нефти индекс МосБиржи сегодня может протестировать зону 3850-3900 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду аппетит к риску несколько ослаб: развитые и развивающиеся рынки смотрелись безыдейно, уверенно рос лишь рынок нефти. Вчера индексы развитых и развивающихся стран не показали значимой динамики (MSCI World: +0,1%; MSCI EM: -0,2%) ввиду преобладания консолидационных настроений в условиях скудного новостного фона. Из интересных событий отметим публикацию «Бежевой книги» (регионального обзора ФРС), в которой отмечено «некоторое» ускорение экономического роста в США в конце апреля-начале мая на фоне, в том числе и вакцинации. Однако зафиксированы по-прежнему негативные посткризисные явления (нарушенность цепочек поставок, недостаточное предложение жилья), а также дисбалансы на рынке труда – дефицит как низкооплачиваемых кадров, так и высококвалифицированных сотрудников. В результате Федрезерв зафиксировал активный рост цен и спрогнозировал, что он сохранится в ближайшем будущем. На этом фоне регулятор объявил о решении постепенно сокращать портфель набранных в кризис корпоративных облигаций в рамках программы SMCCF. Объем этих бумаг небольшой, но, наряду с заявлениями главы ФРБ Филадельфии П. Харкера, что пора ФРС задуматься о сокращении программ выкупа активов, заставивший инвесторов сохранять консервативные позиции. На этом фоне основные индексы США прибавили лишь 0,1%, и то благодаря продолжению активного роста нефтегазового сектора.

По состоянию на утро четверга конъюнктуру мировых рынков мы можем охарактеризовать как слабо позитивную. Азиатские фондовые рынки преимущественно умеренно повышаются, хотя индексы КНР под небольшим давлением из-за ужесточений в финсекторе, отчасти нивелируемых выходом по-прежнему сильного PMI в секторе услуг КНР (55,1 пункта). Фьючерсы на американские индексы вновь находятся вблизи уровней закрытия вчерашнего дня, разнонаправленная динамика на ключевых товарных рынках (нефть инерционно растет, металлы – сдержанно корректируются). Рынки продолжают находится в ожидании важной статистики – сегодняшнего блока страновых PMI в секторе услуг и пятничного отчета Минтруда США по занятости в стране. Ждем сохранения консолидационных настроений сегодня.

В среду индекс МосБиржи (+1,4%) продолжил рост и обновление исторических максимумов, сумев превысить 3800 пунктов. Спрос вновь фокусировался в сырьевых секторах: опять заметно лучше рынка выглядели «фишки» нефтегазового сектора (ЛУКОЙЛ: +3,5%; НОВАТЭК: +4,1%; Газпром: +2,8%) при поддержке ралли на рынке нефти, неплохо - металлургический и горнодобывающий сектор (Алроса: +1,7%; ММК: +2,7%; ТМК: +3,2%). Остальные сегменты рынка смотрелись безыдейно, причем подындекс финсектора показал снижение ввиду сильного отката TSC Group (-2.9%).

В ходе торгов четверга, при поддержке подрастающей нефти и остающегося неплохим внешнего фона, индекс МосБиржи может сохранить инерцию к росту и попытаться выйти в диапазон 3850-3900 пунктов. Поддержку рынку, помимо рынка нефти, сегодня может оказать и начинающийся ПМЭФ. Однако, учитывая вхождение индекса в состояние перегретости, отмечаем риск некоторого охлаждения на рынке в конце недели, вполне естественного после бурного роста последних дней.

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