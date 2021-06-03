Комментарии

ПСБ: Ждем преобладания консолидационных настроений на мировых рынках сегодня; нефть может продолжить рост Сегодня ожидаем, что курс рубля останется ниже 73,5 за доллар Индекс МосБиржи в четверг может сохранить инерцию к росту и попытаться выйти в диапазон 3850-3900 пунктов Сегодня ожидаем, что цены ОФЗ останутся вблизи текущих уровней Акционеры Роснефти (ПОКУПАТЬ) утвердили дивиденды в размере 6,94 руб. на акцию - (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Последний день торгов с дивидендами – 11 июня, доходность – примерно 1,27%. С учетом долгосрочного инвестиционного потенциала Роснефти считаем, что отсечку можно достаточно комфортно переждать в ее бумагах. Рекомендуем «покупать» с целью 645 руб./акцию. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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