«Фридом Финанс»: Торги паями Открытого паевого инвестиционного фонда «Первый» начнутся на Мосбирже 7 июня

Торги паями Открытого паевого инвестиционного фонда «Первый» начнутся на Мосбирже 7 июня

Торги паями Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» (далее - Фонд), маркетмейкером которого выступает ИК «Фридом Финанс», стартуют на Московской бирже 7 июня. Фонд находится под управлением OOO «Управляющая компания «Восток-Запад». Торговый код – RU000A101F2.

Средства Фонда размещаются в ETF на индекс Мосбиржи и отдельные российские бумаги с высокой дивидендной доходностью. Стратегия подразумевает высокий уровень диверсификации — более 40 компаний. Благодаря своему составу Фонд не только охватывает широкий рынок акций, но и генерирует дополнительный доход за счет высоких выплат отдельных эмитентов.

Средства распределяются следующим образом: до 70% средств фонд инвестирует в ETF, до 30% вкладывает в акции отечественных компаний, при отборе которых учитывается ликвидность, стабильность выплаты дивидендов, качество эмитента и дивидендная доходность. Если ожидания по дивидендной доходности изменяются, бумага продается и заменяется другой.

Свободные денежные средства могут быть инвестированы в ультракороткие (сроком погашения до одного года) российские рублевые государственные облигации. Фонд не открывает короткие позиции и не использует заемные средства.

Долгосрочный прирост капитала обеспечивается благодаря сочетанию трех факторов.

Получение риск-премии класса активов «Российские акции» за счет инвестирования значительной доли активов фонда в индекс Московской биржи.

Прирост капитала от инвестирования средств в отдельные российские акции качественных эмитентов с высокой дивидендной доходностью.

Минимизация издержек за счет низкой оборачиваемости и отсутствия расходов на маржинальное кредитование.

Минимальная сумма покупки на Московской бирже – 20 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, тел. +7 (495) 191-83-21 или в сети Интернет по адресу www.ew-mc.ru.

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.