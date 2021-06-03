Росбанк: Ведущие западные индексы показали минимальный рост в среду

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Ведущие западные индексы показали минимальный рост в среду. Отсутствие идей для торговли в ожидании пятничного релиза статданных по рынку труда США удерживает инвесторов от решительных действий – S&P 500 прибавил 0.1%, а Stoxx 600 вырос на 0.3%. Однако уже сегодня маятник сместился в обратную сторону, и торги стартуют в красной зоне. Поводом стали заявления Дж.Байдена о пересмотре подхода к «санкционированию» китайских ИТ-компаний, что сигнализирует о напряжении в отношениях между странами.

Базовые ставки: Доходность UST’10 плавно сместилась к 1.59% годовых (-1 бп), вопреки комментариям одного из представителей ФРС о необходимости обсудить временной горизонт для сокращения объемов выкупа активов с рынка.

Сырьевой рынок: Баррель Brent устремился к $72.0, ожидая дальнейшего сокращения запасов сырья и переработанного топлива. Сегодняшние данные в США по запасам будут в центре повышенного внимания. Золото «флиртует» с отметкой $1900/тр. унц., но без изменения вектора валютного рынка не сможет определиться с направлением.

Мировые валюты: Доллар демонстрировал попытки роста – пока довольно слабые. Индекс американской валюты в моменте, пожалуй, самый важные индикатор для валютного рынка. Его попытки закрепиться выше отметки 90 п выглядят не смелыми, однако способны «раскачать» серьезный маховик ценовых движений, особенно, если в пятницу данным по рынку труда не удастся удивить участников рынка. Евро на этом фоне вернулся в интервал 1.2180-1.2220.

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Инфляция все выше, а риторика Банка России все жестче. Росстат отчитался о росте цен на 0.12%н/н по итогам недели с 25 по 31 мая, что вновь вернуло оценку годовой инфляции к отметке 5.8% г/г. В преддверии заседания Банка России (11 июня) и все еще недоступной месячной оценки инфляции (7 июня) с ее более полными данными по сектору услуг и товарам длительного пользования, в моменте приходится опираться только на недельные данные и опрос инфляционных ожиданий. Обе категории отчетов демонстрируют сохраняющееся ценовое давление.

По этой причине, утренние комментарии главы Э.Набиуллиной на экономической сессии ПМЭФ расставили все на свои места – регулятор по-прежнему наблюдает рост «устойчивых компонент» инфляции, намекая тем самым на готовность повысить ставку сразу на 50 бп в следующую пятницу. Конечно, данная ситуация оставляет много вопросов относительно роли правительства в вопросе регулирования ценовых перекосов, а также стимулирующего характера среднесрочной бюджетной программы. Однако с тезисами о все еще «мягкой денежно-кредитной политике» сложно спорить в моменте (ввиду сложности подсчета реальных процентных ставок), ровно как и оценить характер инфляции – транзитная она или постоянная.