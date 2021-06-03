«Фридом Финанс»: Рынки выбирают направление движения

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

2 июня торги на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,14%, до 4208 пунктов, Nasdaq увеличился на 0,14%, а Dow Jones прибавил 0,07%. Сектора S&P 500 продемонстрировали смешанную динамику. Лидерами роста стали энергетические компании (+1,74%) на фоне повышения цен на нефть. Сектора недвижимости (+1,41%) и коммунальных услуг (+0,5%) также закрылись в плюсе. ИТ-сектор прибавил 0,62% за счет аппаратного сегмента. Хуже рынка выглядел сектор сырья и материалов (-0,94%) ввиду низких показателей производителей химикатов и промышленных металлов.

Constellation Pharmaceuticals (CNST: +65,9%) будет поглощена немецкой MorphoSys (MOR) в третьем квартале 2021-го. Сумма сделки составит $1,7 млрд (то есть $34 за акцию), при этом она в полном объеме будет финансироваться за счет собственных денежных средств. Премия к цене закрытия вторника достигла 68%.

Вторым по величине акционером Dropbox (DBX: +3,9%) стал хедж-фонд Elliott Management. Крупнейшей долей в компании владеет ее CEO Дрю Хьюстон.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Американские индексы сохраняют позиции вблизи исторических максимумов. На вчерашней торговой сессии отмечалась высокая активность инвесторов с форума WallStreetBets на платформе Reddit. Целью розничных трейдеров снова стали акции с крупными короткими позициями, среди которых значительный рост продемонстрировали AMC (AMC: +95%), Bed Bath & Beyond (BBBY: +62%), PetMed Express (PETS: +58%) и некоторые другие. Пострадавших «медведей» в этот раз оказалось гораздо меньше, чем в начале года, поскольку многие шорты были открыты еще после февральского ралли, а с тех пор попавшие вчера в поле зрения WSB акции демонстрировали преимущественно негативную динамику. Как следствие, многие спекулянты оказались готовы к корректировке своих позиций.

Темпы вакцинации в США стремительно снижаются. Среднее количество прививок за последние семь дней составило 1,1 млн, что соответствует уровням конца января 2021 года. Спрос на добровольную вакцинацию угасает по мере увеличения числа привитых граждан и снижения заболеваемости СOVID-19 в США. Для достижения цели Байдена по вакцинации 70% населения к 4 июля вводятся дополнительные стимулирующие меры, такие как бесплатный уход за детьми привитых родителей, а также розыгрыши и лотереи для вакцинированных граждан.

Азиатские фондовые площадки на торгах в среду продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,25%, китайский CSI 300 снизился на 0,66%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,39%. EuroStoxx 50 падает на 0,15%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,59%. Цена на фьючерс Brent превышает $71 за баррель. Золото колеблется вблизи $1900 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4180–4230 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству новых заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю. Общерыночный прогноз предполагает снижение их количества с 406 тыс. до 397,5 тыс.

Также в фокусе внимания инвесторов находится индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за май. Согласно консенсусу, индикатор увеличится до 63 по сравнению с 62,7 в апреле. Особое внимание следует обратить на компонент занятости, поскольку опубликованный неделей ранее индекс занятости в производственном секторе от ISM оказался ниже ожиданий. Таким образом, возможно, прогноз рынка необоснованно позитивен.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 62 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Макростатистика продолжает оказывать давление на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне был протестирован уровень исторического максимума в 4238 пунктов. Резкий отскок вниз от этой отметки создает потенциал для формирования паттерна «двойная вершина», что может привести к краткосрочной коррекции. Ключевой поддержкой выступает уровень 4180 пунктов.