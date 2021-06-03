Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июня: 4 480,0298 руб/1 г золота и 65,5600/1 г серебра ЦБ РФ с 3 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 480,0298 руб.

1 грамм серебра - 65,5600 руб.

1 грамм платины - 2 804,8899 руб.

1 грамм палладия - 6 718,0400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,1302 р. (0,27%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8700 р. (1,31%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,7999 р. (0,35%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,6900 р. (0,45%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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