ИАЦ «Альпари»: Иностранные инвесторы ставят на рост российской экономики

Россия в прошлом году заняла 11-е место среди европейских стран по привлекательности для прямых иностранных инвестиций. Об этом говорится в исследовании международной компании EY, которое будет представлено на ПМЭФ. Так, в прошлом году зарубежные инвесторы вложились в 141 проект, что на 26% меньше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что падение количества инвестиций характерно и для других европейских стран — там этот показатель составил в среднем 21%.

Количество проектов ПИИ в России за 2020 год близко к показателям 2014 года. Пандемия коронавируса оказала влияние, сопоставимое по силе с введением санкций в 2014 году. Самой активно инвестирующей в российскую экономику страной стала Германия (26 проектов). Второе место разделили Китай и США (по 15 проектов), на третьем оказалась Италия. Замыкают пятерку инвесторов Франция и Швейцария. Цифры очень неплохие, и объясняются прежде всего российской макроэкономикой, которая сейчас быстро меняется в положительную сторону.

В прошлом году Россия на фоне COVID-19 упала меньше, чем многие другие крупные экономики. Это связано с тем, что в российском ВВП доля сектора услуг меньше, чем в других странах. Пандемия и ограничения прежде всего ударили именно по сектору услуг. Россия в прошлом году упала на 3,1%, а мировая экономика на 3,5%. В итоге Россия стала первой экономикой Европы, обойдя Германию. В пользу России в 2021 году сразу несколько факторов. Главный — это, конечно, цены на нефть. Они восстановились до докризисного уровня, бюджет России в профиците. Страны нефтяные-экспортеры — это фавориты глобальной экономики. В СНГ это еще Казахстан и Азербайджан. Поддержку экономике оказывает и несырьевой экспорт, в прошлом году он поставил рекорд и составил $161 млрд.

В России вакцинация идет достаточно медленно по сравнению со многими другими странами. Однако ограничения в России достаточно скромные, это большой позитив для экономики. Ну и, если так можно сказать, малоожидаемый многими фактор — по итогам апреля 2021 года количество физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже превысило 11,7 млн. Сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек. Индекс МосБиржи бьет рекорд за рекордом, и на данный момент составляет 3898 пунктов. Россияне становятся богаче, а значит. растет их потребительская уверенность и, соответственно, внутренний спрос. Россия стала немного США.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»