ИАЦ «Альпари»: Рынок умеренно корректируется

Рынок акций России в четверг снижается. Любому ралли нужна пауза на охлаждение и стабилизацию. Новости со стороны ПМЭФ рынок традиционно игнорирует: о расхождении интересов бизнеса и государства и раньше было известно, а бравада чиновников-оптимистов по должности всегда идет в фоновом режиме.

Индекс МосБиржи снижается к 3803 пунктам. Это, скорее, легкая техническая коррекция после обновления новых максимумов накануне. Рублевый индикатор может отойти к 3775/3780 пунктам в ее рамках, дальнейшее движение будет зависеть от долгосрочных рыночных настроений. Индекс РТС корректируется к 1636 пункту и может двигаться в пределах 1625-1645 пунктов.

В лидерах сегодняшнего снижения сегодня акции компаний металлургического сектора — от «ММК» до «НорНикеля» и «Русала». Это понятно: ранее бумаги эмитентов стояли во главе всеобщего ралли. «Нефтянка» пока корректироваться не торопится — цены на черное золото стоят выше $71,00 за баррель Brent, что очень приятно для отечественных сырьевых компаний. Нефть в рублях тоже стоит очень высоко — это уже благо для бюджета.

В плюсе держатся бумаги «ТГК-2», а также акции «Ростелекома» и «Системы».

Среди ключевых новостей на сегодня фигурируют информация о том, что Россия планирует полностью отказаться от доллара в структуре ФНБ. Это делается с официальным объяснением опасений санкций. Понятно, что структурировать состав ФНБ можно и без бакса — в инвестиционном поле достаточно безопасных инструментов и активов. Но именно сейчас это решение выглядит несколько демонстративным, тем более что доллар остается мировой валютой резервирования и ничто это не отменяет.

Доллар же к вечеру балансирует около 73,23 руб., периодически соскальзывая вниз. Слишком крепкая валюта способна свести к минимуму весь процесс хрупкого экономического восстановления в России, а падать ей пока не на чем. Это значит, что доллар может довольно долго балансировать в границах 73-74 руб. Евро стоит 88,82 руб. и может торговаться в диапазоне 88,80-90,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»