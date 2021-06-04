ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Объем размещения облигаций составил 15 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Ставка купона – 7,6% годовых.

Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. При сборе заявок спрос со стороны инвесторов достигал 27 млрд рублей.

«Мы удовлетворены результатами сделки. Год назад ПСБ провел первое в своей новейшей истории размещение облигаций на публичном долговом рынке с более чем двукратной переподпиской, что подтвердило высокую оценку инвесторами нового статуса и бизнес-перспектив ПСБ. За год банк разместил уже серию выпусков облигаций, которые неизменно пользовались спросом инвесторов, и мы планируем и в дальнейшем регулярно выходить на рынок с новыми размещениями. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования», - прокомментировал директор дирекции финансовых рынков ПСБ Никита Башков.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА eAA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.

Организаторами размещения выпуска серии 003Р-05 выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, БК «Регион», Совкомбанк и ПСБ.

Техническая часть размещения состоится 11 июня на Московской бирже.