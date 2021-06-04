«Открытие»: Индекс МосБиржи сохраняет потенциал для новых рекордов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный.

Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, реагируя на перспективу роста ставок в США.

Доллар продолжает укреплять позиции, но потери в валютах риска незначительные.

Отечественный рынок начнёт день вблизи значений закрытия торгов накануне. Рубль может продолжить укрепление против евро.

События предстоящего дня

Великобритания в 12:30 мск публикует данные по активности в строительстве.

Розничные продажи в еврозоне могли сократиться на 0,5% за апрель.

В пятницу также выступают многие главы центральных банков. От председателя Национального Банка Швейцарии, до председателя ФРС Джерома Пауэлла и председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

В 15:30 мск в США публикуются данные по рынку труда. Ожидается, что безработица упадёт до 5,9%, а число новых рабочих мест в мае составит 671 тыс. Позже выйдет отчёт по промышленным заказам в США. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

В России день статистики по розничным продажам в апреле (+24,5% за год), росту реальных зарплат и безработице.

Индекс МосБиржи сохраняет потенциал для новых рекордов

Отечественный рынок закрыл день в минусе, но сохраняет хрупкий импульс к росту. Если анализировать динамику индекса МосБиржи в течение дня, то можно заметить довольно сильную корреляцию с нефтью. Днём наблюдался провал, который усилился на фоне выхода американской статистики. К закрытию нефть начала отыгрывать потери, да и американский рынок воспрял духом благодаря смягчению налоговых инициатив Джо Байдена. Завершение дня выше отметки 3800 пунктов по индексу МосБиржи допускает обновление исторических максимумов. Впрочем, он был обновлён в первой половине регулярной сессии и составил 3837,73 п.

По итогам торгов 3 июня индекс МосБиржи - 3805,45 п. (-0,32 %), а РТС - 1636,51 п. (-0,44 %).

6 отраслевых индексов выросли и 4 упали. Аутсайдером стал сектор информационных технологий (-1,71%), а лидером оказался сектор строительных компаний (+0,74%).

Дополнительным поводом для беспокойств, кроме внешнего фона, становятся заявления представителей ЦБ РФ по поводу усиления долгосрочных инфляционных факторов, что требует реакции регулятора. Как мы помним, частные капиталы стали одним из мощнейших двигателей роста российского рынка с марта прошлого года. Если ставка поднимется выше инфляции, то банковские депозиты могут составить конкуренцию рынку.

Акции МТС торговались в небольшом минусе, а вот АФК «Системы» дорожали на 1,2%. Глава «Системы» Владимир Евтушенков заявил, что МТС будет трансформироваться в IT-компанию, а в 2022 году может состояться первичное размещение акций МТС-Банка. Бумаги МТС прочно занимают место среди наиболее интересных дивидендных акций, а перспектива развития в новых областях делает их ещё более привлекательными для среднесрочных и долгосрочных вложений.

«НОВАТЭК» в рамках Петербуржского экономического форума (ПМЭФ) компания заключила соглашение о долгосрочных поставках более 0,5 млн тонн СПГ в год с проекта «Арктик-СПГ2» на терминалы Glencore в восточной Азии. Глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил сегодня, что дивиденды в 2021 году будут больше прошлого года. Также Михельсон отметил, что IPO «Сибура» в текущем году выглядит маловероятным, хотя к публичному размещению компания была готова ещё в 2018 году.

Потенциально негативным для рынка является заявление главы Минфина Антона Силуанова по поводу налоговой системы. «Жизнь идёт и, конечно, какие-то вопросы налогообложения требуют корректировки, совершенствования. В идеале нам бы хотелось заморозить налоговые режимы и держать их по 10 лет, но жизнь богаче, и мы видим, что какие-то позиции требуют отпуска, снижения изъятий и поддержки отраслей, где-то требуется, наоборот, подзакрутить ещё чуть-чуть с тем, чтобы изъять сверхмаржинальные доходы...», - сказал он на Петербургском международном экономическом форуме. Естественно, что сразу на ум приходит повышенный интерес правительства к доходам металлургов. Сектор металлов и добычи завершил день в минусе на 1,26%.

ФНБ откажется от доллара, а ЦБ гарантирует повышение ключевой ставки

Рубль в течение дня укреплялся до отметки 73,02 за доллар, но немного ослаб на фоне сильных данных по рынку труда в США. Потери к доллару были незначительные, а вот достижения против евро оказались существенными. Нефть к вечеру также смогла ликвидировать основные потери, чем поддержала российскую валюту. Однако внешний фон был далеко не главным для динамики россиянина.

Минфин РФ готовит революционные изменения в структуре ФНБ. В течение месяца доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдёт золото с долей в 20%. Фактически, речь идёт о копировании структуры международных резервов ЦБ РФ. Запас долларов в объёме около $40 млрд вряд ли выйдет на свободный рынок, а по сей причине влияние операций ведомства будет незначительное. Однако сам уход из сделок с одной из ключевых валют может породить повышенную волатильность на долгосрочной основе.

Минфин также объявил параметры валютных операций в рамках бюджетного правила в период с 7 июня по 6 июля. На эти цели будет направлено 220,9 млрд рублей, или 10,5 млрд рублей в день с текущих 6,5 млрд рублей в день. Для рубля это негатив, но, вероятно, в период повышенных валютных поступлений от экспорта влияние всё же не будет столь заметным. Более высокий потенциал для курса рубля кроется в политике ЦБ РФ.

По мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, нормализация денежной политики, начатая Центробанком, не мешает экономическому росту, в отличие от разгона инфляции. В последнее время в ЦБ РФ отмечают усиление долгосрочных инфляционных ожиданий. «Это (высокие инфляционные ожидания) меняет поведение людей. Когда люди ждут, что цены будут постоянно расти, они сдвигают многие покупки, особенно на товары длительного пользования, ближе, от этого цены ещё больше растут, если предложение не поспевает, люди ещё больше стараются сдвинуть покупки. По сути дела, так и разворачивается инфляционная спираль», - заявила она. Спрос уже восстановился и не требует дополнительных стимулов, полагает она.

Министр финансов Антон Силуанов поддержал позицию председателя ЦБ РФ. «Очевидно, что и бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в своё нормальное положение. Мы прекрасно понимаем, что чем дальше мы будем затягивать с этим, тем сложнее потом будет выходить из сверхмягкой политики - что бюджетной, что денежно-кредитной политики», - отметил он.

На Forex доллар укреплял свои позиции после выхода статистики по рынку труда в США. Потери в AUD достигали 1,3%, а в NZD 1,5%, евро терял до 0,7%, а иена слабела до 110,3 за доллар.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 90.50 п. (+0,65%),

USD-RUB – 73,24 (+0,11%),

EUR-RUB – 88,85 (-0,54%),

EUR-USD - $1,213 (-0,69%),

GBP-USD - $1,411 (-0,45%),

USD-JPY – 110,32 (+0,71%).

Число задумчивых представителей ФРС растёт

На американском рынке вновь ситуация «чем лучше, тем хуже». По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 978 тыс. новых рабочих мест в мае при ожиданиях 650 тыс. Число первичных обращений за пособием по безработице упало за прошлую неделю на 20 тыс. до 385 тыс. Индекс деловой активности в сфере услуг США поднялся в мае до 70,4 п. с 64,7 п. в апреле, а сводный индикатор вырос до 68,7 п. с 63,5 п. Индекс ISM в непроизводственной сфере повысился до 64,0 п. с 62,7 п. в апреле. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла до 1,63%. Соответственно, в условиях роста доходностей более сильное давление было направлено на технологичные бумаги.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что пока ещё рано сокращать какие-либо стимулы, но у ФРС появляются поводы для обсуждения различных вариантов настройки денежной политики.

Президент Джо Байден добавил волатильности рынку, предложив минимальный корпоративный налог на уровне 15%. Однако многие компании выплачивают гораздо меньше. К примеру, корпоративный налог Nvidia составил всего 6,5% в прошедшем квартале, а для Micron 7,5%. Кроме того, администрация Байдена не отказывается от идеи повысить общий корпоративный налог до 28%.

Продолжается история с акциями, которые подвержены координированным атакам через соц. Сети. Бумаги AMC Entertainment (-17,92%) объявила о продаже 11,5 млн акций и уже через несколько часов завершила сделку. Бумаги BlackBerry (+4,13%) повышались почти на 30%, но закрыли день заметно скромнее.

Ford (+7,21%) объявила о выпуске компактного пикапа Maverick, который может стать очередным хитом. General Motors (+6,39%) объявила об увеличении производства своей линейки пикапов, а также о более сильных финансовых прогнозах по I полугодию.

6 секторов снизились и 5 выросли. Наиболее сильное снижение в цикличных товарах (-1,22%) и технологиях (-0,91%), а самый сильный рост в потребительских товарах (+0,51%) и коммунальных услугах (+0,52%). Сильная статистика порождает усиление ожиданий того, что ФРС может приступить к сокращению стимулов раньше, чем заявляли представители регулятора.

По итогам дня:

DJIA - 34577,04 п. (-0,07%),

S&P 500 - 4192,85 п. (-0,36%),

NASDAQ - 13614,51 п. (-1,03%).

В Китае озаботились снижением налогов

Азиатские рынки торговались разнонаправленно.

В Китае власти заявляют о возможном снижении гербового сбора, который относится, как к недвижимости, так и к торговле ценными бумагами. На этом фоне существенный рост демонстрировали акции брокерских компаний, а также банков.

Японский рынок игнорировал ослабление иены. Местные инвесторы пользовались подсказками Wall Street. Продажам подверглись акции технологичных компаний и структур, которые выигрывали от режима «сидим дома». К примеру, бумаги SoftBank теряли до 1,5%. Слабость цикличных акций отразили бумаги производителя промышленных роботов Fanuc. Однако в акциях железнодорожных компаний продолжился рост. Акции Toyota выросли ещё на 1% на фоне растущего спроса на автомобили.

По состоянию на 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 28928,36 п. (-0,45%),

Hang Seng - 28839,16 п. (-0,44%),

Shanghai Composite - 3596,67 п. (+0,35%).

Улучшение рынка труда позитивно для нефти

Нефть торговалась без существенной волатильности. Сильные данные по рынку труда в США говорят о том, что спрос на топливо будет расти, поскольку занятость предполагает мобильность. В этом отношении укрепление доллара не является помехой.

В J.P. Morgan полагают, что улучшение спроса это во многом атрибут процесса вакцинации. США и Европа значительно опережают остальной мир в темпах вакцинации. Однако неопределённость сохраняется относительно развивающихся стран.

Статистика от Минэнерго США поддерживает оптимизм в нефти. По данным ведомства, добыча в США сократилась на прошлой неделе до 10,8 млн бар. в сутки с 11,0 млн бар. суточной добычи неделей ранее. Коммерческие запасы нефти сократились на 5,1 млн бар. до 479,3 млн бар., что на 3% ниже среднего за пять лет. Запасы бензина выросли на 1,5 млн бар., что на 3% ниже среднего за пять лет. Запасы дистиллятов увеличились на 3,7 млн бар. и теперь на 8% ниже среднего за пять лет. За прошедший месяц в среднем: общие топливные поставки составили 19,0 млн бар. в сутки, или +17,7% за год; 9,2 млн бар. бензина в сутки, или +26,4% за год; а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или +21,0% за год. Поставки авиационного топлива выросли на 137,8%.

По состоянию на 9:05 мск: