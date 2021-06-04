ПСБ: Цены на нефть Brent завершают неделю ростом

Цены на нефть Brent завершают неделю ростом, но под конец темпы роста немного затухают. Статистика от Минэнерго США показала сокращение запасов сырой нефти на 5,1 млн барр., тогда как запасы бензинов выросли на 1,5 млн барр., а запасы дистиллятов - на 3,7 млн барр. Также отметим, что поставки бензинов снизились на 3,5%, что вкупе с ростом запасов других нефтепродуктов говорит пока о вялом спросе в преддверии автомобильного сезона (данные за прошлую неделю). Мы полагаем, что нефть Brent останется по итогам этой недели в зоне 70-72 долл./барр., а динамика следующей недели будет прежде всего определяться данными по спросу и прогнозами по рынку - от ОПЕК и МЭА.
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