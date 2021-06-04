ПСБ: Доллар укрепляется к мировым валютам

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам четверга рубль подешевел на 0,1% до 73,2 за доллар и укрепился к евро на 0,5% до 88,9. Валюты развивающихся стран вчера преимущественно слабели к доллару. Мексиканский песо и турецкая лира потеряли по 1,3%, южноафриканский ранд – 0,9%, чилийский песо – 0,5%. ​ Евро ослаб к доллару на 0,7%. Укреплению американской валюты способствовала хорошая статистика по рынку труда, а также улучшение показателей деловой активности. Композитный индекс PMI в США в мае вырос до 68,7 по сравнению с 63,5 в апреле, что является лучшим показателем среди G7. На этом фоне выросли ожидания сокращения программы выкупа активов ФРС, доходность UST-10 выросла до 1,63% (+4 б.п.).

Сообщение Минфина РФ о намерении заменить в течение месяца все долларовые активы в структуре ФНБ на активы в евро, юане, фунтах, иене и золоте мы оцениваем нейтрально для рубля поскольку они не затрагивают национальную валюту.

Сегодня ожидаем, что рубль продолжит торговаться в узком диапазоне 73,0 – 73,5 за доллар. Высокие цены на нефть обеспечивают устойчивость рубля к усилению доллара к мировым валютам.

Вчера цены рублевых гособлигаций продолжили сползать вниз. Доходности 10-летних ОФЗ 26235 выросла до 7,22% (+2 б.п.). Доходность ОФЗ срочностью до 5 лет выросла на 3-4 б.п. Давление на российские облигации оказал рост доходности облигаций на глобальном рынке. Инвесторы повысили ожидания относительно завершения монетарных стимулов ФРС после хорошей статистики по рынку труда в США ​ и сильных индексов деловой активности.

Первый зампред ЦБР Ксения Юдаева вчера сообщила, что на заседании 11 июня Банк России будет рассматривать в качестве основных вариантов повышение ключевой ставки на 25 или 50 б.п., вероятность сохранения ставки меньше. ОФЗ 26217 с погашением в августе уже торгуются с доходностью 5,6% годовых, а ОФЗ 25083 с погашением в декабре – 5,9%. Таким образом повышение ставки на 50 б.п. до 5,5% годовых уже учтено в ценах гособлигаций.

Сегодня кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 2 – 5 б.п. Негативным фактором для рынка выступают ожидания повышения долларовых и рублевых ставок.

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