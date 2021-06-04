Комментарии

ПСБ: Консолидационные настроения на мировых рынках в течение большей части пятницы могут сохраниться Сегодня ожидаем, что рубль продолжит торговаться в диапазоне 73,0 – 73,5 за доллар Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи продолжит консолидацию в районе 3800 пунктов Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 2 – 5 б.п. Чистая прибыль Татнефти (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 1 квартале увеличилась на 73%, до 43,6 млрд руб., ниже прогноза - (НЕЙТРАЛЬНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Отчетность Татнефти вышла ниже ожиданий, но в целом неплохой: отмечаем рост ключевых показателей в условиях падения операционных - добычи нефти, производства нефтепродуктов на 11,2% и 5% соответственно. Также снизились и объемы реализации нефти и нефтепродуктов. Рост выручки и EBITDA обусловлен был в основном ценовым фактором. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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