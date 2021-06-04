Росбанк: Рынок труда в США показал признак выздоровления

Фондовый рынок: Покупатели снизили аппетиты. Рынок труда в США показал признак выздоровления, хотя сегодня это еще предстоит подтвердить более полными данными. Чуть больший негатив от обновления санкционного списка китайских технологических компаний перевесил чашу весов. Индекс S&P 500 потерял 0.4%, а настроения азиатских площадок сегодня сохраняют признаки слабости.

Базовые ставки: Доходность UST’10 повысилась до 1.62% годовых (+4 бп), но в отличие от валютного рынка не показала «агрессии» после релиза статданных. Глава ФРБ Нью-Йорка Дж.Уильямс поддержал идею начала дискуссии о сокращении выкупа активов, что должно дать толчок более взвешенному планированию, но рекомендовал не спешить с реальными шагами.

Сырьевой рынок: Беррель Brent не удержался на отметке $72.0, но сохранил уверенный настрой. Золото потеряло почти 2.0% (до $1870/тр. унц.) после ралли в американской валюте.

Мировые валюты: Статистические аргументы подкрепили доллар. Реакция в отрыве от процентных ставок довольно интересна – индекс доллара DXY прибавил в весе почти 0.7%, а евро-доллар вернулся к 1.21. Настройка позиций продолжится после релиза данных по NFP, притом сильные данные могут не удивить, зато слабые – вернут доллар к уровням начала недели. По мере приближения заседания ЕЦБ (10 июня) все больше давления нагнетается с другой стороны Атлантики – экономисты ожидают повышенных темпов выкупа активов от регулятора в целях поддержания экономики в переходный период.

Настроения локальных рынков

Валютный рынок: Доллар теряет вес, но не ценность. Повестка вчерашнего дня ПМЭФ оказалась довольно насыщенной не только со стороны комментариев представителей Банка России о текущих инфляционных вызовах, но и из-за неожиданного решения Минфина о пересмотре валютной структуры ФНБ. Главный итог – отказ от доллара (в моменте 35%), снижение веса британского фунта (с 10% до 5%) и увеличение веса евро (с 35% до 40%), китайского юаня (с 15% до 30%) и золота (с 0% до 20%). Трансформация должна быть совершена в течение одного календарного месяца и завершиться в 20-х числах июня ввиду распоряжения Правительства на этот счет, датированного 21 мая. Решение было обосновано санкционными рисками, а также снижением долговых обязательств, номинированных в долларах (де-факто, Минфин не может привлекать долг в американской валюте из-за действующего запрета США относительно участия американских инвесторов в размещениях).

Однако основной вопрос, который мы встретили от клиентов на первых порах после заявления, – повлияет ли решение Минфина на локальный валютный рынок. Если смотреть со стороны взаиморасчетов между Минфином и Банком России, мы полагаем, все ограничится балансовыми проводками и реального эффекта на валютный рынок не последует. Со стороны регулярного пополнения резервов Минфина акцент полностью сместится в пользу пары евро-рубль, однако ввиду объемного рынка евро-доллар евро не получит преимуществ. Поэтому общий эффект мы оцениваем как нейтральный, более того, это не изменит влияния внешних настроений и последующих тактических действий Минфина по пополнению резервов на динамику национальной валюты относительно мировых валют, а значит, пара доллар-рубль не потеряет ценности.