«Фридом Финанс»: В роли защитных активов выступают акции ОГК-2

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Несмотря на очередной раунд повышения нефтяных котировок, индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск потерял 0,2% на фоне консолидации на американских фондовых площадках. Она, впрочем, пока незначительна: снижение на премаркете составляло примерно те же 0,2%.

Рынок труда в США при этом демонстрируют сильную динамику: объем недельных заявок на пособие по безработице снижается, а количество новых рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на 978 тыс., что является максимальным уровнем за последние 11 месяцев.

Однако данные отчета о количестве занятых в неаграрных секторах США, который должен быть опубликован сегодня, возможно, не будут столь позитивными. Мы считаем рыночный прогноз прироста этого показателя (660 тыс.) завышенным, принимая во внимание низкую базу прошлого года. Как следствие, по нашему мнению, данный отчет не окажет значительного влияния на фондовый рынок.

Вчера глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что в настоящее время «нет необходимости дополнительно стимулировать спрос». Рынок воспринял эти слова как подтверждение намерения регулятора начать ужесточение монетарной политики.

На этом фоне в роли защитных активов выступают акции ОГК-2. Спрос на эти бумаги стимулирует информация о том, что ООО «Газпром энергохолдинг» ведет переговоры о покупке ПАО «Квадра». По данным СМИ, сумма сделки может составить около 15 млрд руб., что на 15% превышает капитализацию этой компании (на начало недели). Вчера на этой новости стали расти и котировки ТГК-1. Ранее, в среду, эти бумаги также торговались заметно лучше рынка, вероятно, отыгрывая влияние позитивных среднесрочных фундаментальных оценок.

В аутсайдерах оказались акции «Северстали». Сегодня руководство компании заявило о том, что, по его ожиданиям, «баланс между спросом и предложением стали на мировом рынке» скоро будет достигнут. Как следствие, «Северсталь» готова заключать долгосрочные контракты с использованием формульного ценообразования или фиксированной цены при поставке металла для государственных проектов. В краткосрочной перспективе это заявление может оказать давление на котировки компании. Но мы полагаем, что эта возможность в целом уже учтена в текущих рыночных оценках «Северстали». По нашему мнению, стальной сегмент в последние годы с опережением отразил в своей динамике позитивную переоценку стоимости активов товарного сегмента, обусловленную мерами монетарного стимулирования, а также динамикой спроса и предложения на ключевых рынках. Как следствие, рост цен на продукцию отрасли может замедлиться в 2022–2026 годах.

Во второй половине дня мы прогнозируем повышение рынка. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3750–3855 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,00–73,40 и 88,30–89,30 соответственно.