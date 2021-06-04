Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 4 июня: 73,2721 руб/доллар США и 88,7545 руб/евро

ЦБ РФ с 5 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 73,2721 руб.
  • 1 евро - 88,7545 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,3180 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0085 р. (0,01%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5099 р. (0,57%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2710 р. (0,24%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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