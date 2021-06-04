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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июня: 4 456,9199 руб/1 г золота и 65,3800/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 456,9199 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,3800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 795,9500 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 703,6899 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,1098 р. (0,52%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,27%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9399 р. (0,32%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,3500 р. (0,21%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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