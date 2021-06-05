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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 июня: 4 404,1899 руб/1 г золота и 64,4700/1 г серебра

ЦБ РФ с 5 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 404,1899 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,4700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 716,1799 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 673,8398 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,7299 р. (1,18%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9100 р. (1,39%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 79,7700 р. (2,85%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,8499 р. (0,45%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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