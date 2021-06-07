ИАЦ «Альпари»: За неделю индекс МосБиржи вырос на 1,9%

Отечественный рынок ценных бумаг в пятницу торговался смешанно. Индекс МосБиржи завершает сессию около 3807 пунктов и способен далее колебаться в коридоре 3780-3825 пунктов. Индекс РТС находится около 1646 пунктов на фоне курсовой качки и может двигаться в диапазоне 1630-1670 пунктов.

Индекс МосБиржи на этой неделе снова обновлял исторические максимумы. На этот раз ему поддался рубеж 3837 пунктов. За неделю рублевый индикатор даже при условии последующей коррекции вырос на 1,9%. Индекс РТС чувствовал себя вполне неплохо и поднялся 3,4%.

В фаворитах дня оказались акции TCS с повышением к 5310 руб. после трех дней снижения. Бумаги «БСП» возглавляют сегодня снижение вследствие дивидендного гэпа.

Рынок драгметаллов провел стрессовую неделю: золото упало на 1,8%, серебро подешевело на 2,5%. Вся динамика тут случилась сначала из-за ослабления курса доллара, а затем на фоне его резкого восстановления после выхода сильной статистики по Штатам.

Нефть за пять торговых дней поднялась в цене на 3,8%. Позитивная реакция в ценах была связана с итогами июньского заседания ОПЕК+, где были даны положительные комментарии по поводу спроса и вероятного возвращения Ирана к экспортным поставкам.

Весь день в пятницу американская валюта стояла без движения, и только за час до закрытия торгов продавцы вдруг проявились: бакс упал к 72,86 руб., чего не было очень давно. Евро торгуется по 88,64 руб., слегка сползает вниз и может двигаться в границах 88,60-89,50 руб. Доллар всю неделю с небольшими паузами плавно сползал вниз и подешевел на 0,34%. Евро потерял 0,8% в паре с рублем за пять торговых дней.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»