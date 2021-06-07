ИАЦ «Альпари»:

Макроэкономика

Российские власти намерены уменьшить объем операций по скупке валюты на бирже примерно на 400 млрд руб. в год, чтобы освободить деньги в бюджете для финансирования крупных инфраструктурных строек. До триллиона рублей за три года власти намерены потратить из ФНБ на крупнейшие автомобильные дороги, в том числе Казань-Екатеринбург, проект РЖД по строительству магистрали для вывоза угля из Якутии, центральный транспортный узел, а также модернизация сетей ЖКХ. На фоне санкций и COVID-19 государство остается главным инвестором в экономику. А от реализации выигрывают и компании, и рядовые граждане, и в конечном счете бюджет.

Валютный рынок

Евро/доллар

За минувшую неделю евро упал на 0,21%, до 1,2166. После выхода слабого отчета по розничным продажам в Германии покупатели стали выходить из длинных позиций, опустив курс до 1,2164. В четверг данные по занятости и деловой активности в сфере услуг США обвалили евро до 1,2118. На новую неделю сопротивлением выступает уровень 1,2350. Пройдя его, покупателям откроется дорога к 1,2430. Если с понедельника трейдеры не изменят свои настроения по пятничному отчету NFP, то рост продолжится. Поддержкой выступает уровень 1,1965.

Фунт/доллар

За минувшую неделю британский фунт упал на 0,21%, до 1,4150. Британский фунт закрыл неделю в минусе, но после пятничного отчета покупатели смогли отыграть потери за четверг и уменьшить убыток. Пара фунт/доллар торгуется в диапазоне 1,4085–1,4245 с 18 мая. В начале недели покупатели попытались на тонком рынке выйти вверх, не получилось. В пятницу продавцы пытались сорвать стопы по лонгам перед пейролсом, тоже не получилось. Цена находится в середине диапазона. Ситуация неоднозначная. Куда выйдет цена, туда и двинемся. Шансов выйти вверх выше.

Доллар/рубль

На внутреннем валютном рынке рубль за неделю подорожал к доллару США на 0,49%, до 72,79 руб. Курс доллара пробил уровень 73,00 руб. Ждём укрепления до 72,00 руб. Пройдём 72 руб., двинемся к уровню 70 руб. Техническая картина в пользу рубля, но будьте готовы к резким отскокам. Негативное влияние на нацвалюту оказывает отсутствие интереса к российским ОФЗ. За неделю индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился 0,50%, до 144,60.

Евро/рубль

За неделю евро подешевел на 0,75%, до 88,55 руб. Рубль укрепляется восемь недель подряд. Падение пары евро/рубль по-прежнему сдерживается ростом пары евро/доллар. Ранее трейдеры ставили против доллара. Если после пятничного отчета настроения не изменятся, то можно рассмотреть падение до 87,60 руб. Внешний фон для рубля остаётся позитивным. Если ралли по нефти продолжится, то зона 85,00–85,65 руб. выступит целью до конца июня.

Нефтяной рынок

Главным событием недели стала плановая встреча стран-участниц ОПЕК+, на которой было решено не обсуждать уровни добычи нефти после июля. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и министр энергетики РФ Александр Новак сомневаются, что в ближайшие месяцы рынку угрожает избыток предложения со стороны Ирана. Уверенность ОПЕК и России поддержала также статистика из США, показавшая резкое падение, более чем на 5 млн баррелей, падение запасов нефти за неделю. На следующей неделе иранский вопрос может затрагиваться в ходе саммита G7, который пройдёт в Великобритании 11-13 июня, в течение недели мы ожидаем цену Brent в коридоре $69-72 за баррель.

Рынок драгметаллов

Интерес к риску на мировых рынках капитала сохраняется осторожным и скорее нейтральным, чем настороженным, что не способствует росту оптимизма в золоте и смежных драгметаллах. Серебро провело такую же волатильную неделю, но без обновления максимумов, хотя и с резкими изменениями траектории. За неделю драгметалл упал в цене на 2,5%. Краткосрочная перспектива для золота и серебра напрямую сопряжена с динамикой доллара США, где пока есть локальное укрепление, но вряд ли это надолго.

Фондовый рынок

С одной стороны, хорошо помог новый виток оптимизма в нефти — акции сырьевых компаний стояли во главе подъема и спроса. С другой — общий тон проходившего на неделе ПМЭФ оказался мажорным, а прозвучавшие на нем предложения вполне перспективными. В лидерах роста на отечественном рынке на этой пятидневке оказались акции «Лукойла» (+8,05%), ПИКа (+6,83%), «Роснефти» (+6,52%). Хуже рынка выглядели бумаги TCS (-5,9%), акции «Северстали» (-5,2%), «Полиметалла» (-2,3%). На новой неделе в фокусе рыночного внимания останутся цены на нефть, поведение доллара на глобальной арене и геополитика.