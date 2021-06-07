ПСБ: На этой неделе ожидаем закрепления рубля в диапазоне 72,0 – 73,0 за доллар.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу рубль подорожал до 72,8 за доллар (+0,6%) и до 88,6 за евро (+0,3%). В целом за неделю рубль укрепился к доллару на 0,5% и на 0,8% к евро. ​ Усилению позиций рубля способствовал рост цен на нефть. На прошлой неделе котировки Brent обновили двухлетний максимум, поднимаясь выше 71 долл за баррель. Индекс Bloomberg Commodity вырос на 2,1% за неделю. Валюты развивающихся стран на прошлой неделе торговались разнонаправленно. Индекс доллара к корзине валют ЕМ остался на уровне 1​ 752. Умеренное давление на валюты ЕМ в середине недели оказал рост ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС на фоне хорошей статистики по деловой активности. Доходность UST-10 в четверг поднималась до 1,62%. Однако пятничная статистика по рынку труда в США охладила ожидания роста долларовых ставок, доходность UST-10 снизилась до 1,55% годовых.

На предстоящей неделе при сохранении цен на нефть выше 70 долл за баррель Brent ожидаем закрепления рубля в диапазоне 72,0 – 73,0 за доллар. Поддержку национальной валюте может оказать решение ЦБР по повышению ключевой ставки ЦБР в пятницу.

В пятницу кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 1 - 5 б.п. Доходности 10-летних ОФЗ выросла до 7,23% (+6 б.п. за неделю). Доходность гособлигаций срочностью 1 – 5 лет выросла на 15 – 20 б.п. ​ Уменьшение угла наклона кривой доходности ОФЗ за счет роста доходности коротких ОФЗ за последние две недели, на наш взгляд, справедливо отражает ожидания повышения ключевой ставки на предстоящих заседаниях в июне – июле. По нашим оценкам в эту пятницу с большей вероятностью регулятор повысит ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых. Этому способствует высокая инфляция в мае-июне, высокие темпы розничного кредитования и необходимость охлаждения спроса, который превышает возможности предложения.

Сегодня ожидаем сохранения цен ОФЗ вблизи текущих уровней. 10-летние ОФЗ с доходностью выше 7,20% годовых считаем интересными для покупки.

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