ПСБ: Ждем консолидацию цен на нефть в зоне 71-73 долл./барр.
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent удерживаются выше 71 долл./барр. Статистика по импорту нефти Китаем за май вышла слабой (-14,6% г/г), но это объясняется как высокой базой прошлого года, так и текущими ремонтными работами на НПЗ. В следующие месяцы ожидается восстановление импорта по мере роста загрузки НПЗ. На этой неделе в фокусе традиционные отчеты ОПЕК и МЭА, интересные в плане прогнозов по рынку на этот год. Также статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США уже будет отражать старт автомобильного сезона, поэтому первые результаты также будут интересными с точки зрения спроса. Мы полагаем, что цены на нефть Brent сегодня будут находиться вблизи 71-73 долл./барр.
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