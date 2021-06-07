«Открытие»: Российские индексы могут показать небольшое снижение в начале дня

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный.

Сырьевые контракты незначительно снижаются на фоне ухудшения импорта Китая.

Азиатские индексы также преимущественно в минусе, хотя есть позитив в виде падения новых случаев COVID-19 в Индии почти до 100 тыс.

Индекс доллара торгуется в небольшом плюсе, а валюты риска AUD и NZD слабеют на 0,1%.

Российские индексы могут показать небольшое снижение в начале дня. Рубль слабел на утренних торгах вместе с прочими валютами риска.

Итоги прошлой недели

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи поднялся с 3730,55 п. до 3807,43 п., а РТС с 1603,79 п. до 1647,06 п. Пара EUR-USD упала с $1,2192 до $1,2167. Пара USD-RUB снизилась с 73,16 до 72,80, а EUR-RUB с 89,22 до 88,55. Нефть Brent подорожала за неделю с $69,63 до $71,89 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1905,30 до $1892 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились за неделю с 1043,21 тонн до 1043,16 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4204,11 п. до 4229,89 п.

Прошедшая неделя была насыщена разнообразной и весьма неоднозначной статистикой. Китайская деловая активность продолжает расти, но уже заметны признаки замедления. В Европе резкое улучшение деловой активности на фоне выхода из ограничений пандемии. В США активное восстановление экономики, но рынок труда пока далёк от целей ФРС. Более того, федеральные и местные выплаты безработным сказываются на мотивации по поиску работы. На рынке отмечается повышение зарплатных ожиданий. Инфляция в США и Европе на высоком уровне, что вынуждает представителей центральных банков начать задумываться о том, когда стоит подумать о внесении корректив в стимулирующие программы. В России не только ФНБ намеревается избавиться от доллара, но уже озвучены мысли руководства страны об отказе доллара во внешней торговле. Центральный банк, в свою очередь, не намекает, а сигнализирует о том, что ставка будет повышаться, поскольку инфляционные факторы начинают приобретать долгосрочный характер. Впереди новая неделя и очередные данные по экономике за май.

События предстоящей недели

Новая Зеландия в понедельник отметит день рождения Королевы выходным. Япония опубликует индекс опережающих экономических индикаторов. В Китае ожидаются данные по экспорту и импорту за май. Экспорт мог увеличиться за год на 32,1%, а импорт на 51,5%. Германия сообщит данные по объёму производственных заказов за апрель. В Швейцарии выйдут данные по инфляции за май. Ожидается рост показателя до 0,6% в годовом выражении. В еврозоне опубликуют индекс доверия инвесторов Sentix. В России выйдет оценка инфляции за май. Ожидается ускорение до 5,8% с 5,5% в апреле. Выйдут данные по финансовым результатам Сбербанка за май по РСБУ. Бумаги HeadHunter торгуются последний день с дивидендами 40,4 рублей на акцию.

Япония во вторник уточнит ВВП за I квартал. Возможен пересмотр до -4,8% в годовом выражении с предыдущей оценки -5,1%. Германия может сообщить о росте промышленного производства за апрель на 0,7%. Днём выйдут индексы текущих экономических условий и настроений в Германии от ZEW. В еврозоне уточнят ВВП за I квартал, но ожидается сохранение прежней оценки -1,8% в годовом выражении. В США опубликуют данные по торговому балансу. Закроет день статистика запасов нефти и нефтепродуктов от API. В России ТМК отчитается по МСФО за I квартал.

Китай в среду публикует данные по инфляции. Ожидается ускорение роста потребительских цен до 1,6% в мае с 0,9% в апреле. Цены производителей могли ускорить рост до 8,5% с 6,8% в апреле. Далее в Европе Германия может сообщить о росте экспорта за апрель на 0,5%, а также о падении импорта на 0,7%. Далее вечером Банк Канады примет решение по ставке, но ожидается её сохранение на уровне 0,25%. В США Минэнерго опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. В России «Яндекс» проведёт конференцию по устойчивому развитию.

В четверг стоит обратить внимание на оценку ожидаемой инфляции в Австралии. В Китае опубликуют данные по банковскому кредитованию. ОПЕК опубликует свой ежемесячный обзор глобального рынка нефти. ЕЦБ проведёт заседание по ставке, но изменений не ожидается. В США статистика по инфляции. Ожидается, что индекс потребительских цен ускорит свой рост до 4,7% в мае с 4,2% в апреле. Core CPI ускорит рост до 3,4% с 3,0% в апреле. Также опубликуют данные по первичным обращениям за пособием по безработице. В России «Алроса» сообщит данные по продажам за май.

Великобритания в пятницу сообщит о темпах роста объёмов строительства за апрель. Промышленность Великобритании могла вырасти за апрель на 1,2%. В США опубликуют промежуточный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, а затем позже вечером появится отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России главным событием дня станет заседание ЦБ РФ, на котором ставка может быть повышена на 25+ базисных пункта. Также выйдут данные по торговому балансу РФ. Бумаги «Роснефти» торгуются последний день с дивидендами 6,94 рублей на акцию.

Индия на пути к победе над COVID-19

Азиатские рынки преимущественно снижались в начале недели на фоне менее оптимистичной статистики по внешней торговле Китая.

Экспорт Китая в мае вырос на 27,9% при ожиданиях роста на 32,1%, а импорт повысился на 51,1% при ожиданиях 51,5%. Сальдо торгового баланса увеличилось до $45,53 млрд при ожиданиях $50,5 млрд.

Индийский фондовый рынок торговался в плюсе на фоне улучшения статистики по коронавирусу. Число новых случаев за последние сутки упало до 100,6 тыс., что в четверо меньше, чем месяц назад.

В Японии росту рынка мешала иена. Ещё в пятницу за доллар давали более 110 иен, но к понедельнику ситуация изменилась. Спросом продолжают пользоваться акции производителей микросхем и электронных компонентов. Например, акции TDK Corp. Выросли более чем на 2,5%. Дорожали бумаги судоходных компаний на фоне возвращения мировой торговли к объёмам до пандемии. Однако распродажи наблюдались в секторах металлургии и финансах. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии вырос за апрель всего на 0,6% после роста на 3,6% в марте.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 29038,78 п. (+0,34%),

Hang Seng - 28740,24 п. (-0,62%),

Shanghai Composite - 3588,79 п. (-0,08%).

Высокие цены замедляют китайский импорт

Сырьевые контракты преимущественно торговались в минусе. После ралли предыдущей недели инвесторы проявляют осторожность в ожидании свежей статистики по инфляции в США, которая может спровоцировать рост вероятности более жёсткой политики ФРС.

Импорт нефти Китая снизился в мае до 9,65 млн бар. в сутки с 9,82 млн бар. в сутки в апреле. В годовом выражении падение импорта нефти составило 14,6%, но стоит помнить, что год назад рынок был в подавленном состоянии из-за пандемии и цены падали до многолетних минимальных значений. Топливный экспорт упал до 5,41 млн тонн с 6,82 млн тонн в апреле. В мае около 1,2 млн бар. перерабатывающих мощностей были вне производства по сравнению с 1,0 млн бар. в апреле.

Импорт железной руды в Китае также сократился за май на 8,9% до 89,79 млн тонн. В первые пять месяцев импорт железной руды вырос на 6% в годовом выражении до 471,77 млн тонн.

В США буровая активность на прошлой неделе была стабильной. Число активных нефтяных буровых осталось на уровне 359 единиц.

По состоянию на 8:40 мск: