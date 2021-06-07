ПСБ: Консолидационные настроения на мировых рынках в течение дня могут сохраняться
Ожидаем закрепления рубля в диапазоне 72,0 – 73,0 за доллар
Рассчитываем, что индекс МосБиржи удержится в зоне 3800-3850 пунктов и в случае стабилизации внешнего фоне может возобновить роста к верхней ее границе
Ожидаем сохранения цен ОФЗ вблизи текущих уровней
Экспорт газа из РФ в апреле уверенно перекрывает докризисный результат
НАШЕ МНЕНИЕ: Очевидное восстановление поставок газа в дальнее зарубежье и рост цен на газ окажут поддержку финансовым результатам Газпрома за 2 кв. Также в плюс Газпрому сейчас играют новости по Северному потоку-2, который может быть завершен в ближайшее время. Мы считаем, что Газпром выглядит лучше рынка и может продолжить рост в ближайшие дни в направлении нашего целевого уровня 305 руб. за акцию.
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