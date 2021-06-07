Росбанк: Умеренные данные по рынку труда США не испортили настроений

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Умеренные данные по рынку труда США не испортили настроений. В отличие от рынка процентных инструментов и валюты, несовпадение ожиданий абсолютного прироста занятости в США в мае (консенсус +675 тыс.) и фактического результата (+559 тыс.) оказало поддержку фондовым индексам. На деле снижение безработицы и рост заработных плат сверх ожиданий не самый плохой сценарий для рисковых активов. Поэтому S&P 500 и Stoxx 600 смело устремились вверх (+0.4/0.8%). На текущей неделе акценты смещены к осмыслению итогов встречи G7, где министры финансов согласовали минимальный корпоративный налог на приемлемом уровне (15%).

Базовые ставки: Доходность UST’10 отступила к 1.56% годовых (-7 бп) после «неудовлетворительных» данных по рынку труда. Эта статистика может изменить настроения относительно предстоящего заседания ФРС (15-16 июня). Однако на выходных была озвучена риторика о «благоприятном росте» процентных ставок для экономики США – удивительно, что она пришла со стороны Минфина (комментарий Дж.Йеллен) на фоне обсуждаемой 10-летней бюджетной программы США.

Сырьевой рынок: Баррель Brent отступил от пиковых уровней (выше $72/барр.) в пятницу, однако поддержка все еще видима на уровнях выше $71/барр. Золото продолжило торговаться в тени американских процентных ставок – тройская унция подорожала до $1880-1890.

Мировые валюты: Доллар сдал позиции, накопленные до релиза статданных. Продажа американской валюты вернула индекс DXY на уровень 90.1 п (-0.4%), зеркально повысив спрос на евро (1.2170, +0.4%). За периметром двухдневной волатильности из-за навеса статданных в конце прошлой недели интрига относительно действий монетарных регуляторов остается высокой. На текущей неделе предстоит заседание ЕЦБ (10 июня). Экономисты SG ожидают от него повторения мягкой риторики вопреки спекуляциям об ускорении инфляции и необходимости сократить антикризисную программу выкупа активов, что может сдержать ралли европейской валюты на текущих уровнях.

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Новые данные от Росстата подтверждают умеренный потребительский оптимизм. Пятничный пакет данных, несмотря на смешанный горизонт отчетов, подтвердил сильный восстановительный импульс в российской экономике.

Самый «быстрый» индикатор – отчет Ассоциации Европейского Бизнеса о продажах автомобилей – показал прирост на 133.8% г/г по итогам мая (против 290.4% г/г в апреле и консенсуса 127.9% г/г). Статистика, конечно, искажена «эффектом пандемии», то есть провалом продаж на этапе действия карантина в прошлом году, а также переносом потребления на более ранние сроки из-за «ценового ажиотажа» в последние месяцы. Подобный рост может стать весомым аргументом для ужесточения процентной политики. Однако чего стоит опасаться, так это стагнации или провала сегмента в 2п’21 после насыщения спроса.

Остальной статистики – от Росстата – к сожалению, недостаточно для оценки масштабов потребительского бума. По итогам апреля прирост оборота розничной торговли составил 34.7% г/г, однако за пределом эффекта базы прошлого года – лишь 0.3% м/м. При этом в составе компонент торговля продуктами питания сократилась на 0.7% м/м (7.6% м/м в марте), а непродуктовыми товарами - выросла лишь на 1.1% м/м (10.7% м/м в марте). Спрос на услуги вновь сократился (-2.2% м/м против +4.2% м/м в марте). Все вместе оставляет довольно много вопросов относительно устойчивости восходящего тренда.

Последним аккордом стала статистика по динамике реальной заработной платы – прирост на 1.8% г/г в марте (данные выходят с длительным лагом) был поддержан считаным количеством отраслей частного сектора. В числе наиболее бурно реагирующих сегментов – обрабатывающая промышленность, строительство, цифровые услуги, гостиничный бизнес. Все это указывает на структурную перестройку рынка труда, однако не сигнализирует всеобщей эйфории и ставит под сомнение «инфляционную спираль» на горизонте ближайших кварталов.