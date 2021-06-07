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ИАЦ «Альпари»: Сбережения россиян снова под ударом

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о возможной донастройке налоговой системы, чтобы та делала менее выгодным для бизнеса вывод средств за рубеж. По его словам, изменения должны быть аккуратными, чтобы обойтись без революций. Но основной вариант — это повышение налогов для компаний, выплачивающих слишком большие дивиденды акционерам.

Новость очень печальная. Во всем мире правительство старается улучшить инвестиционный климат и старается способствовать развитию фондового рынка и росту капитализации компаний. Однако действующий кабинет министров России по непонятным причинам собирается действовать ровно наоборот. Не стоит забывать, что в России около 12 млн частных брокерских счетов, на которых находится около 7 трлн руб. В прошлом году Банк России опустил ключевую ставку до 4,25%, в результате процентные ставки по вкладам упали ниже инфляции. Наиболее активные и экономически грамотные россияне переложились в акции. Теперь же, вероятно, их сбережения снова окажутся под ударом.

Для доходов российского бюджета и стабильности государственных финансов ключевым фактором является цена на нефть, которая уже вышла на докризисный уровень. С нашей точки зрения, было бы правильно снизить шкалу НДФЛ до плоской ставки в 10%, отменить налог на банковские депозиты и дивиденды для мелких инвесторов. Брать налоги нужно с торгуемых на бирже долей крупных собственников или, как говорят в России, олигархов. Именно такой налог в размере до 3% от стоимости активов сейчас активно обсуждается в США.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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