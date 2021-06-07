Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 7 июня: 72,9294 руб/доллар США и 88,6530 руб/евро

ЦБ РФ с 8 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 72,9294 руб.
  • 1 евро - 88,6530 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,0180 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3427 р. (0,47%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1015 р. (0,11%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3000 р. (0,26%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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