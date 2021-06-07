«Фридом Финанс»: Страны G7 начали переговоры по глобальной налоговой ставке

Эркен Кичибаев, аналитик «Фридом Финанс»:

4 июня торги на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 0,88%, до 4229 пунктов, Nasdaq поднялся на 1,47%, а Dow Jones увеличился на 0,52%. Сектора S&P 500 продемонстрировали позитивную динамику. Лучше рынка на минувшей сессии торговались ИТ-компании (+1,92%) и телекомы (+1,36%). В числе аутсайдеров оказались сектора коммунальных услуг (-0,15%) и недвижимости (+0,12%), что говорит о повышении интереса инвесторов к активам с более высоким уровнем риска.

Сеть кинотеатров AMC Networks (AMC: +17,7%) запустила новую программу лояльности AMC Investor Connect для своих акционеров, что обеспечило приток средств частных инвесторов в бумаги компании.

Поставщик облачного ПО Docusign (DOCU: +19,8%) опубликовал сильные квартальные результаты: выручка оказалась выше ожиданий и продемонстрировала существенный прирост.

Квартальный отчет платформы по управлению цифровыми операциями PagerDuty (PD: -13%) разочаровал инвесторов, отразив невысокие темпы роста и сбои в работе ПО.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Страны G7 достигли соглашения об уровне новой глобальной минимальной налоговой ставки — не менее 15%. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что новый налог будет применяться для крупных технологических компаний, например Amazon и Facebook, во всех юрисдикциях, где они ведут деятельность (не только в США). Лидеры других стран подчеркнули, что любое соглашение должно отвечать потребностям как развитых, так и развивающихся экономик. На наш взгляд, полное согласование этого законопроекта встретит немало трудностей с учетом отсутствия единства мнений в Конгрессе США.

Также Джанет Йеллен отметила, что, несмотря на нарастающую инфляцию и повышение процентных ставок, президенту Байдену следует настаивать на принятии инфраструктурного плана в более крупном объеме, чем предлагают республиканцы. Министр финансов пояснила, что новые меры не являются стимулирующими, а скорее имеют характер структурных инвестиций. Кроме того, она подчеркнула, что монетарные власти в любом случае смогут урегулировать последствия роста инфляции.

Азиатские фондовые площадки на минувшей торговой сессии продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,45%, китайский CSI 300 опустился на 0,08%, а японский Nikkei 225 поднялся на 0,27%. EuroStoxx 50 торгуется вблизи нулевой отметки.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис уменьшилась до 1,56%. Цена на фьючерс Brent превышает $71,3 за баррель. Золото торгуется по $1885 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4200–4250 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 64 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году.

Технически S&P 500 все еще находится в долгосрочном восходящем тренде. Торговая сессия накануне завершилась вблизи исторического максимума. Индикатор RSI указывает на относительную силу «быков», а показатель MACD остается на положительной территории. В краткосрочной перспективе можно ожидать восходящее движение к уровню 4250 пунктов.

7 июня отчет за первый квартал представит один из ведущих поставщиков сетевых решений и компонентов для систем хранения данных Marvell Technology (MRVL). Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка увеличится на 16,4%, до $807 млн, а EPS non-GAAP повысится на 50%, до $0,27. Ключевыми драйверами усиления финансовых показателей Marvell Technology являются сильный органический спрос на сетевые решения для дата-центров и облачные решения, а также позитивный эффект от покупки Inphi в конце прошлого года. Полагаем, что сетевой сегмент продемонстрирует рост на уровне 20-23%, в том время как сегмент решений для хранения данных может прибавить 6-10%. В фокусе внимания инвесторов будут оценки роста компании в перспективе до конца года, а также комментарии менеджмента по устойчивости спроса. Полагаем, что у MRVL есть хорошие шансы на то, чтобы превзойти прогнозы: за последние два года ее EPS оказывалась лучше ожиданий в 75% случаев, а выручка – в 88%.

В среду Campbell Soup опубликует результаты за третий финансовый квартал. Консенсус FactSet по выручке – $1,998 млрд, что предполагает падение на 11% г/г. По EPS прогнозируется значение в $0,66 против прошлогодних $0,83. Руководство компании в последнем отчете отметило, что ожидает снижения чистых продаж в 2021 финансовом году в диапазоне 2,5–3,5%. Исключая влияние 53-й недели финансового 2020 года, а также уход из европейского сегмента чипсов, руководство ожидает, что органические чистые продажи упадут на 0,5-1,5% в течение текущего периода. Результаты работы в третьем квартале, вероятнее всего, будут отражать проблемы с поставками, обусловленные зимними штормами. Кроме того, Campbell Soup уже некоторое время борется с инфляцией издержек, поэтому компания сфокусировалась на своей многолетней программе по снижению затрат. Драйвером роста Campbell Soup является сегмент снеков. Но мы считаем, что усиление спроса на такие продукты было вызвано карантинными ограничениями во время пандемии. Как следствие, по мере открытия экономик потребление снеков будет снижаться.

9 июня результаты за квартал также представит крупнейший в мире по капитализации ретейлер на рынке компьютерных игр GameStop (GME). Согласно консенсус-ожиданиям, выручка компании за квартал, завершившийся в апреле, вырастет на 13,6% г/г, до $1,16 млрд, при этом убыток по EPS составит $0,70 против $1,61 в аналогичный период прошлого года. Отметим, что в 2020-м финансовые показатели компании значительно ухудшились из-за закрытия магазинов по продаже игр, поэтому ожидаемые темпы роста обусловлены эффектом восстановления. Акции GME по-прежнему пользуются невероятной популярностью у частных инвесторов и являются перекупленными относительно фундаментальных перспектив бизнеса. В фокусе участников рынка будут комментарии менеджмента относительно стратегии цифровой трансформации бизнеса, так как до сих пор ясной долгосрочной стратегии не было представлено. Заявления по оптимизации структуры капитала также будут небезынтересны, поскольку ранее руководством был взят курс на снижение долговой нагрузки.