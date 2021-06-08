ВТБ Регистратор приступил к ведению реестра АО «Вкусвилл»

2 июня 2021 года ВТБ Регистратор приступил к ведению реестра акционеров АО «Вкусвилл» после завершения преобразования компании из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО).

ВТБ Регистратор оказывал консультационные услуги по юридическому сопровождению процесса реорганизации операционной компании сети магазинов «Вкусвилл», включая подготовку необходимых документов.

Генеральный директор ВТБ Регистратор Константин Петров отметил: «Мы ценим высокий уровень доверия новых клиентов, в частности АО „Вкусвилл“, к деятельности ВТБ Регистратора и рады, что нас воспринимают как надежного, клиентоориентированного и профессионального партнера. Мы и дальше будем прикладывать все усилия, чтобы удерживать лидирующие позиции на рынке регистраторских услуг, приумножать имеющийся опыт и отвечать всем требованиям своих клиентов».

Представитель АО «Вкусвилл»: «Мы благодарим ВТБ Регистратор за сотрудничество в рамках сопровождения процедуры реорганизации нашей компании. Среди основных преимуществ работы с реестродержателем хотим отметить удобство и оперативность взаимодействия».