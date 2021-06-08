Комментарии «Открытие»: Внешнее спокойствие передалось российскому рынку Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research» Внешнее спокойствие передалось российскому рынку В первой половине дня отечественный рынок находился в режиме консолидации. Китайские данные по экспорту и импорту оказались не столь блестящими, как на это рассчитывали. Особенно настораживает объём импорта нефти. Впрочем, ценовая ситуация в мае явно не располагала к активным закупкам, стимулируя использование накопленных резервов. По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи – 3811,91 п. (+0,12%), а РТС – 1647,91 п. (+0,05%).

К середине дня лидировал сектор химии и нефтехимии (+0,6%), а самым слабым был сектор металлов и добычи (-0,55%).

АФК «Система» увеличила долю в Etalon Group до 29,79%, купив 16,16 млн ГДР.

Сбербанк в мае текущего года заработал 101,9 млрд рублей прибыли по РСБУ, что в 2,3 раза больше, чем в мае прошлого года. Чистая прибыль за пять месяцев выросла в 1,8 раза до 488 млрд рублей. Портфель кредитов частным лицам вырос за месяц на 2,1%, а корпоративным клиентам на 0,5%. Базовый и основной капитал снизились за май на 428 млрд рублей из-за выплаты дивидендов. Доллар на выход – рубль спокоен Рубль также демонстрировал незначительную волатильность. Впрочем, на Forex валюты риска AUD и NZD укреплялись на 0,15% против американского конкурента. Рубль немного сдерживала нефть, которая торговалась в минусе. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5220 рублей.

Ставки MosPrime снизились до 4,90% на день, 5,10% на неделю и выросли до 5,41% на месяц.

Закрытие дня и недели ниже уровня 73,0 за доллар открывает дорогу в сторону 72,0, если в течение ближайших дней не произойдёт разворот и возвращение к значениям 73,0-73,5. Поводом для этого может стать статистика по потребительской инфляции в США. В остальном рубль сохраняет позитивные ожидания по поводу встречи президентов РФ и США 16 июня в Женеве.

От ЦБ РФ в пятницу ждут повышения ставки, а прогнозы отличаются лишь в оценке шага, который применит регулятор.

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев заявил на парламентских слушаниях, что власти РФ подготовят стимулы для перевода всей валютной ликвидности в экономике с доллара на евро. Он также допустил директивные решения для госкомпаний. Пока рано говорить о каком-либо практическом наполнении данного заявления, но, похоже, что власти перешли к активной дедолларизации. По состоянию на 15:25 мск: DXY - 90.13 п. (-0,01%),

USD-RUB – 72,87 (+0,1%),

EUR-RUB – 88,63 (+0,09%),

EUR-USD - $1,216 (-0,01%),

GBP-USD - $1,417 (+0,13%),

USD-JPY – 109,29 (-0,17%). Европейские инвесторы проявляют осторожность перед важной статистикой на неделе Европейские индексы также консолидировались. Лидировали секторы автомобилестроения и медийные компании, а вот базовые материалы находились под давлением. Инвесторы проявляют осторожность на фоне китайской статистики по внешней торговли, которая оказалась хуже прогнозов. Кроме того, на текущей неделе выйдут данные по потребительской инфляции США и рынок ожидает ускорение роста цен, что может повысить ожидания более раннего сокращения стимулов ФРС. Производственные заказы в Германии сократились за апрель на 0,2% при ожиданиях роста на 1,0%.

Инфляция в Швейцарии ускорилась до 0,6% в мае с 0,3% в апреле, что совпало с прогнозами экономистов.

Индекс доверия инвесторов еврозоны вырос в июне до 28,1 п. при ожиданиях 26,0 п. и предыдущем значении в мае на уровне 21,0 п. По состоянию на 15:25 мск: FTSE 100 - 7095,85 п. (+0,38%),

DAX - 15708,61 п. (+0,10%),

CAC 40 - 6537,67 п. (+0,34%). Сокращение китайского импорта нефти может быть временным Нефть находилась под небольшим давлением на фоне сокращения импорта Китаем. Кроме того, перманентным поводом для сомнений остаются переговоры по иранской ядерной сделке. Впрочем, новостные агентства пока говорят о том, что до завершения переговоров ещё крайне далеко. Импорт нефти Китая снизился в мае до 9,65 млн бар. в сутки с 9,82 млн бар. в сутки в апреле. В годовом выражении падение импорта нефти составило 14,6%, но стоит помнить, что год назад рынок был в подавленном состоянии из-за пандемии. Топливный экспорт упал до 5,41 млн тонн с 6,82 млн тонн в апреле. В мае около 1,2 млн бар. перерабатывающих мощностей были вне производства по сравнению с 1,0 млн бар. в апреле.

Однако появляются позитивные сигналы в Индии. Число новых случаев за последние сутки упало до 100,6 тыс., что в четверо меньше, чем месяц назад. Это позволяет рассчитывать на постепенное снятие ограничительных мер и возвращение индийской экономики к нормальному функционированию. По состоянию на 15:25 мск: Brent - $71,74 (-0,21%),

WTI - $69,5 (-0,17%),

Золото - $1888,8 (-0,17%),

Медь - $9898,79 (-0,86%),

Никель - $17715 (-1,69%). Спокойное начало недели на американском рынке Фьючерсы на основные индексы США указывали на консолидацию в начале дня. Впрочем, если начало недели может оказаться спокойным, то уже в четверг рынку придётся переварить данные по инфляции, которые могут резко повысить ожидания раннего сокращения стимулов ФРС. Одной из главных тем текущей недели стало решение G7 одобрить минимальный корпоративный налог на уровне 15%. Если данная инициатива получит окончательное одобрение, то для глобальных компаний завершится период, когда они могли избежать налоговые выплаты, располагая свои центральные офисы в странах с нулевым или минимальным налогом на прибыль. Впрочем, такие страны, как, например, Ирландия, могут не присоединиться и сохранить свои налоговые преференции для глобальных корпораций.

Производитель строительных материалов U.S. Concrete согласился на поглощение Vulcan Materials за $1,29 млрд, что на 30% превышает оценку компании по итогам торгов в пятницу.

Blackstone, Carlyle Group и Hellman & Friedman купят производителя медицинского оборудования Medline Industries за $34 млрд, включая долги компании.

Microsoft получила одобрение на покупку Nuance Communications за $16 млрд. info4

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