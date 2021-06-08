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ИАЦ «Альпари»: Российский рынок слегка подрос

Рынок акций России в понедельник немного подрос без ралли и элементов резкой смены настроений, тихо и спокойно. Индекс МосБиржи вырос к 3824 пунктам и может двигаться в пределах 3800-3835 пунктов. Индекс РТС укрепился к 1652 пунктам и способен оставаться в коридоре 1640-1660 пунктов.

В фаворитах рыночного спроса сегодня отметились акции «ПИКа», где продолжается обновление максимумов. На этот раз акция поднялась к 1133 руб. и может наметить себе целью область 1150 руб. Разговоры о сохранении в части российских регионов льготных условий ипотеки, безусловно, положительны для девелопера даже при условии плавного роста ключевой ставки ЦБ и, как следствие, постепенного удорожания самой ипотеки.

Бумаги «Северстали» приостановили снижение и сумели восстановиться к 1687 руб. Стресс, который мог быть связан с требованием властей к металлургам вернуть части сверхприбыли, полученной в прошлом году, уже отражен в ценах, а новых указаний на этот счет не поступало. Вроде бы все со всеми договорились - государственные стройки будут снабжаться металлом по фиксированным незавышенным ценам, остальным придется крутиться, как получается.

Акции «Полюс Золота» сегодня возглавляют список рыночных аутсайдеров на фоне закрытия реестра для получения дивидендов. Бумага может падать к 15000 руб.

Доллар США вечером в понедельник в паре с рублем торгуется вяло и балансирует около 72,85 руб. Решение отказаться от бакса в составе ФНБ яркое и политическое, это понятно, но оно уже устно в котировках. Доллар может двигаться в границах 72,70-74,00 руб. Евро стоит 88,86 руб. и способен передвигаться в пределах 88,70-90,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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