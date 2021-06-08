ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня продолжит проторговку 3800-3850 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В понедельник на мировых рынках преобладали консолидационные настроения. Индексы развитых и развивающиеся рынки не показали значимой динамики (MSCI EM: - 0,1%; MSCI World: +0,1%) на фоне дефицита новостей (публикация торгового баланса КНР оказалась чуть хуже ожиданий по динамике экспорта, не оказав поддержки общерыночному сантименту) и инерционного отката инфляционных ожидания, способствовавших частичной фиксации прибыли на товарных рынках и в циклических секторах участниками торгов акциями в США. В результате индекс S&P500 потерял 0,1%, Doe Jones IA – 0,4%. А вот Nasdaq Composite смог прибавить 0,5% при поддержке сохранившегося спроса на «фишки» hi-tech.

По состоянию на утро вторника на мировых рынках преобладают слабовыраженные коррекционные настроения. Так, ключевые азиатские индексы преимущественно слабо снижаются, - ощутимо давление лишь на китайском рынке, где Shanghai Composite теряет чуть менее 1%. Продолжают сдержанное снижение цены на ключевых товарных рынках, причем котировки нефти марки Brent пытаются нехотя вернуться «под» отметку 71 долл. за баррель. В символическом «минусе» фьючерсы на ключевые индексы Европы, что, впрочем, вызвано, в том числе и неожиданными данными о сокращении промышленного производства в Германии в апреле (-1% м/м; ожидалось замедление роста до 0,5%). А вот фьючерсы на индексы S&P500 и Nasdaq Composite слабо растут. В целом на рынках и во вторник может царить безыдейность, вызванная скудным новостным фоном и нахождением рынков у пиков. Сегодня выходит блок данных по ЕС (пересмотренная оценка ВВП еврозоны за 1 квартал, индексы настроений бизнеса ZEW по Германии и еврозоне), а также торговый баланс США, которые, впрочем, вряд ли смогут повлиять на настроения на рынках. Мы ждем сегодня невысокой волатильности мировых рынков, пока не видим оснований для развития коррекции и рассчитываем на стабилизацию ситуации на рынках в течение дня.

Российский фондовый рынок начал неделю умеренным ростом основных индексов: индекс МосБиржи вновь тестировал на прочность отметку 3800 пунктов, но удержался выше и к концу дня смог прибавить 0,4%. Спрос концентрировался в акциях финсектора, где вырос Сбербанк (+1,5%), поддержанный хорошей отчетностью по РСБУ, и активно восстанавливались акции МосБиржи (+1,9%), в акциях девелоперов (ПИК: +3,0%; Etalon: +3,6%; ЛСР: +1,9%), а также в сталелитейных «фишках» (Северсталь: +2,4%; ТМК: +3,4%), неплохо отступивших после дивидендных «отсечек». Также отметим усиление роста акций АЛРОСА (+3,1%), обновивших исторические максимумы. Сегодня вновь, учитывая невнятный внешний фон, ждем, что индекс МосБиржи первую половину торгов проведет вблизи уровней закрытия понедельника. Диапазон 3800-3850 пунктов, по нашему мнению, сохранит свою актуальность в течение торгов вторника, хотя, учитывая настрой рынка на рост, и допускаем тест индексом МосБиржи его верхней границы уже сегодня. Из значимых корпоративных новостей выделим публикацию финотчетности ТМК за 1 квартал.

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