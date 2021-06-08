Комментарии

ПСБ: Нефть может получить импульс к росту в 75+ долл./барр Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Темпы роста цен на нефть немного замедлились, хотя Brent удерживается около 71 долл./барр. Статус Китая как основного потребителя сырья остается крепким, несмотря на снижение импорта за май. Мы считаем, что что в случае сильных данных по запасам от Минэнерго США (начнут отражать старт автомобильного сезона) и улучшенных оценок по спросу на нефть от отраслевых агентств МЭА и ОПЕК, нефть может получить импульс к росту в 75+ долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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