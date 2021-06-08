ПСБ: Ожидаем закрепления рубля в диапазоне 72,0 – 73,0 за доллар

Ожидаем закрепления рубля в диапазоне 72,0 – 73,0 за доллар

Диапазон 3800 – 3850 пунктов по индексу МосБиржи, по нашему мнению, сохранит свою актуальность в течение торгов вторника

Высокая инфляция и ожидания повышения ключевой ставки оказывают давление на цены ОФЗ

Сбербанк (ПОКУПАТЬ) в мае заработал чистую прибыль 101,9 млрд руб. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Сбербанк третий месяц подряд зарабатывает более 100 млрд. руб., идя к цели свыше 1 трлн руб. по итогам года. Основной фактор роста прибыли – умеренные темпы роста резервов, которые активно создавались в кризис прошлого года. Так, за 5 месяцев объем созданных резервов составил 72,3 млрд. руб. vs 305,6 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года, в то время как операционный результат до резервов только на 7% выше прошлого года (930 млрд. руб. vs 869 млрд. руб. соответственно). Несмотря на календарный фактор мая, прирост кредитных портфелей остался на высоком уровне: +0,9% по рублевым кредитам ЮЛ и +2,1% по кредитам ФЛ. Процентная маржа в мае показала рост впервые за 4 месяца (до 4,96%, +9 б.п. за месяц). Банк стремится удержать стоимость пассивов на низком уровне, однако на фоне роста ставок ждем возобновления умеренного снижения маржинальности. Таргет по обыкновенным акциям Сбербанка сохраняем на уровне 351 руб.; рекомендация «покупать».

ПАО «Промсвязьбанк»