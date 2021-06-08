Росбанк: Акции замерли в ожидании сигналов от центральных банков

Фондовый рынок: Акции замерли в ожидании сигналов от центральных банков. Ведущие индексы следовали боковой динамике, сократив разброс колебаний вблизи исторически высоких ценовых уровней (S&P 500 -0.1%, Stoxx 600 +0.2%). Настроения на азиатской сессии остаются разнородными, однако минимальная реакция на текущие статданные указывает на переключение внимания на предстоящие заседания ЕЦБ (10 июня) и ФРС (15-16 июня).

Базовые ставки: Доходность UST’10 перешла в боковик на уровне 1.57% годовых. Доходность Bunds’10 пытается найти стабильность в интервале -0.19%/-0.21% годовых.

Сырьевой рынок: Баррель Brent на утренних торгах откатился до $71/барр., однако новости об улучшении эпидемиологической ситуации в Индии могут оказать структурную поддержку ценам в ближайшие недели. Золото торговалось в интервале $1890-1900/тр. унц.

Мировые валюты: Евро пробует выйти за пределы 1.22, пока безрезультатно. В преддверии заседания ЕЦБ мы видим все больше вселяющих уверенность комментариев о том, что регулятор не будет готов форсировать сокращение программы количественного смягчения и ужесточать риторику. Утренние данные о промпроизводстве в Германии, оказавшись хуже ожиданий, развеяли окончательные сомнения, регулятор постарается хотя бы на время сдержать укрепление евро.

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Инфляция не оставила ЦБ выбора. Вчерашние статданные о росте потребительских цен в мае лишили нас интриги на предстоящее заседание Банка России – годовая оценка инфляции достигла 6.02% г/г, заметно превысив индикатив по недельным данным. В таких обстоятельствах повышение ключевой ставки на 50 бп – чуть ли не единственный доступный вариант. Вопрос, верный он или нет, стоит оставить для истории (или, точнее, для 2022 года), особенно в свете повышенного делового оптимизма в ряде отраслей, ориентированных на конечного потребителя. Соответственно, мы пересматриваем наш прогноз на пятничное заседание с +25 бп до +50 бп, оставляя дальнейшую траекторию под пересмотром.

Наибольшую настороженность в составе опубликованных данных у нас вызывает очередное ускорение роста цен в «базовых» категориях потребления – продукты питания без учета плодоовощной продукции возобновили рост цен (7.6% г/г против 7.4% в марте и 7.1% в апреле), непродовольственные товары без бензина и табака ускорились до 6.5% г/г (против 5.9% г/г в марте и 6.1% в апреле). Единственной категорией потребления, показавшей ценовую стабильность, остались услуги (3.3% г/г), однако догоняющий рост за пределом периметра регулирования в условиях повышенных инфляционных ожиданий может занять непродолжительное время.