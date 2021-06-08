ИК «Фридом Финанс»: ИПИФ «Индустрии будущего» обновляет стратегию

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (GROWS.SPB, прежнее название – «Лидеры восстановления») обновил стратегию и в скором времени планирует произвести ребалансировку.

Стратегия максимально формализована и разработана для долгосрочных инвесторов, которые хотят инвестировать в динамично развивающиеся индустрии и важнейшие технологические тренды ближайших лет.

Выбраны 11 индустрий, которые будут активно развиваться в ближайшее десятилетие. Это «Сети 5G», «Облачные технологии», «Кибербезопасность», «Чистая энергетика», «Биотехнологии», «Самоуправляемые и электрические автомобили», «Интернет вещей», «Дополненная и виртуальная реальность», «Космос», «Искусственный интеллект», «3D-печать».

Предусмотрена одинаковая доля каждой индустрии в портфеле фонда.

В каждой индустрии по заранее определенным критериям выбирается три компании-лидера. Предусмотрена одинаковая доля каждой компании в индустрии.

Одна компания может быть представлена только в одной индустрии. Если компания является лидером в двух индустриях, то с помощью определенных критериев выбирается индустрия, к которой она больше относится.

Один раз в квартал до 20 числа 1 месяца квартала производится пересмотр лидеров и ребалансировка портфеля фонда.

Управляет фондом УК "Восток-Запад", маркейтмейкером выступает ИК "Фридом Финанс".

Получить подробную информацию о Фонде до приобретения паев, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, можно по адресу: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1, тел. +7 (495) 191-83-21 или в сети Интернет по адресу www.ew-mc.ru.

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.