«Фридом Финанс»: РУСАЛ может вырасти на позитивных новостях

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск прибавил 0,1%, несмотря на неоднородную динамику американских фондовых площадок и снижение нефтяных котировок от июньских максимумов.

Внешний информационный фон нейтрален, новые «медвежьи» сигналы от регуляторов не поступали. Как следствие, рынок демонстрирует характерную для периода восстановления эластичность «бычьей» тенденции, отыгрывая позитивные корпоративные новости по отдельным эмитентам.

Руководство ОК РУСАЛ заявило о том, что рассматривает возможность выделения активов с более высоким углеродным следом в отдельную структуру и проведения их IPO уже в 2022-м, что было позитивно воспринято инвесторами. Кроме того, компания планирует запустить в эксплуатацию Тайшетский алюминиевый завод уже в текущем году, а в следующем намерена вывести на полную мощность цеха его первой очереди. Проектная мощность первого пускового комплекса составит 428,5 тыс. тонн первичного алюминия в год, что обеспечит рост выручки и чистой прибыли на 11%. Кроме того, это косвенно может повлиять на повышение оценок справедливой стоимости компании в среднесрочной перспективе.

Хуже рынка на фоне продолжающейся стагнации цен на драгоценные металлы вновь выглядят акции золотодобывающих компаний. На прошлой неделе Минфин заявил, что перевод 20% его активов в золото будет осуществлен без покупки реальных физических слитков. Эта информация оказала давление на котировки золотодобытчиков. Однако следует отметить, что отсутствие у регуляторов планов выхода на рынок с реальными покупками косвенно свидетельствует о формировании значительного потенциального спроса на драгметаллы на рынке. Как следствие, регуляторы, отказываясь от покупок реального золота, вероятно, стремятся избежать воздействия на этот спрос своими решениями.

Во второй половине дня преобладают шансы повышения рынка. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3760–3860 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,65–73,30 и 88,20–89,55 соответственно.