«Фридом Финанс»: В фокусе переговоры Байдена с республиканцами

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:

7 июня американские фондовые площадки закрылись смешанно. Индекс S&P 500 снизился на 0,08%, до 4227 пункта, Nasdaq поднялся на 0,49%, а Dow Jones просел на 0,36%. В секторальной разбивке лучше всех себя чувствовали представители недвижимости (+0,92%) и телекомы (+0,47%). В числе аутсайдеров оказались сектор сырья и материалов (-1,23%) и промышленные компании (-0,69%), что в значительной степени было обусловлено публикацией слабых данных по китайскому экспорту и импорту. В фокусе внимания инвесторов остаются налоговая реформа и инфраструктурный проект Байдена.

Biogen (BIIB: +38,3%) получила одобрение от FDA на запуск в производство препарата для лечения болезни Альцгеймера. Позитивное решение в таком вопросе было впервые принято начиная с 2003 года.

U.S. Concrete (USCR: +29,3%) будет приобретена компанией Vulcan Materials (VMC). Стоимость сделки оценивается в $1,29 млрд, она должна завершиться во втором полугодии 2021 года.

Macquarie Infrastructure (MIC: +10,9%) анонсировала соглашение о продаже своего бизнеса Atlantic Aviation за $4,6 млрд компании KKR & Co Inc. (KKR). Сделка будет закрыта в четвертом квартале 2021-го.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Азиатские и европейские индексы движутся разнонаправленно, фьючерс на S&P 500 идет вниз.

В фокусе внимания инвесторов по-прежнему — потенциальное повышение налоговой ставки на доходы корпораций. Кроме того, обеспокоенность участников рынка вызывает возможность ужесточения монетарной политики ФРС. По заявлению Джаннет Йеллен, такое решение позитивно отразится на экономике США. Министр финансов также отметила, что в текущем году темпы роста цен могут составить 3%, но регулятор по-прежнему считает, что всплеск инфляции носит временный характер.

На этой неделе должны возобновиться переговоры Джо Байдена с сенатором от республиканцев Шелли Мур Капито по поводу инфраструктурного пакета. Президент, скорее всего, будет настаивать на более обширной программе, включающей инвестиции не только в физическую инфраструктуру, но и в сектор возобновляемой энергетики, а также в другие проекты. Республиканцы, в свою очередь, подготовили новое предложение, которое будет анонсировано сегодня.

Накануне азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,14%, китайский CSI 300 снизился на 0,86%, а японский Nikkei 225 упал на 0,19%. EuroStoxx 50 прибавляет 0,05%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис снижается до 1,56%. Цена на фьючерс Brent опускается ниже $71 за баррель. Золото торгуется вблизи $1893 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4200–4250 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance растет до 66 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Инфляция также остается в фокусе внимания инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Торговая сессия накануне завершилась без значительных изменений. Индикатор RSI продолжает указывать на относительную силу «быков», а MACD остается на положительной территории. В краткосрочной перспективе можно ожидать обновление исторического максимума и восходящее движение к уровню 4250 пунктов.