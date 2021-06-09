ПСБ: Инфляция снова требует решительного повышения ключевой ставки
В мае инфляция обновила максимум с октября 2016 г. (6% г/г против 5,5% по итогам апреля). И, хотя рост инфляции был ожидаем (эффект низкой базы), ее фактический уровень снова превысил прогнозы рынка (5,8% г/г).
Главным драйвером инфляции выступали продукты питания и непродовольственные товары. Рост цен на услуги пока скромный.
Очевидно, что риски сохранения высокой инфляции в среднесрочной перспективе существенно выросли. ЦБ может отреагировать на это более решительным повышением ставки. В пятницу ждем +0,5 п.п. до 5,5%. Прогноз инфляции на конец года повышаем с 4,4% до 4,8%. И есть значимый риск, что это не последнее повышение прогноза.
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