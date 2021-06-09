ИАЦ «Альпари»: Рынок полон сомнений

Вечером во вторник российский фондовый рынок движется разнонаправленно, отыгрывая такой же неоднозначный внешний фон. Индекс МосБиржи отошел к 3812 пунктам и может двигаться в диапазоне 3780-3825 пунктов. Индекс РТС стабилен возле 1655 пунктов и способен колебаться в границах 1640-1665 пунктов.

В лидерах спроса сегодня разместились акции «ФосАгро», «Энел Россия» и «ВТБ». В последнем формируется волна краткосрочного повышения к 0,0500 руб. с возможностью дальнейшего следования к 0,0515 руб.

Акции «ЛСР» перешли к снижению после довольно неплохого начала сессии: ранее бумагу поддерживали предложения властей продлить программу льготной ипотеки еще на год, до 1 июля 2022 года. Акции падают к 794 руб., возвращаясь тем самым в границы проторгованного «боковика».

Завтра на аукционах по размещению ОФЗ Минфин предложит инвесторам два выпуска бондов. Общая конъюнктура сейчас нейтральная, поэтому вполне возможно, что размещения пройдут в рамках планируемого.

Рубль продолжает заметно укрепляться в парах с иностранными валютами на фоне оживленного ожидания агрессивного повышения ключевой ставки Центробанком России в предстоящую пятницу. Сейчас ставка находится на уровне 5% годовых, она может быть повышена до 5,5% годовых из-за усиления инфляционного давления. До конца года ставка может достичь и 6%, но на инфляцию это вряд ли серьезно повлияет, так как она носит немонетарный характер.

Доллар торгуется по 72,54 руб. и может двигаться в пределах 72,30-73,50 руб. Евро стоит 88,34 руб. и может пробить 88,00 вниз. Тогда новой целью снижения станет 87,80 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»