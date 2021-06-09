«Открытие»: Укрепление рубля уже сказывается на фондовом рынке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Укрепление рубля уже сказывается на фондовом рынке

Отечественный рынок в первой половине дня пытался расти, но без поддержки внешнего фона эта задача оказалась трудно исполнимой. Кроме того, продолжилось укрепление рубля, что уже оказывает давление на индекс МосБиржи. Ускорение инфляции до 6,02% в мае также предполагает более агрессивное повышение ставки ЦБ РФ, которое приведёт к росту доходности депозитов и снижению привлекательности фондового рынка в качестве альтернативы.

По состоянию на мск индекс МосБиржи – 3813,60 п. (-0,23%), а РТС – 1657,85 п. (+0,29%).

Сектор химии и нефтехимии лидировал на торгах во вторник (+1,6%), а слабее всех были финансы (-0,5%). Новостной поток корпоративных новостей был довольно скудным.

ТМК увеличила выручку в I квартале на 18% до 65,1 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 12% по сравнению с IV кварталом до 8,6 млрд рублей, но упал на 41% в годовом выражении. Чистый долг на 31 марта составил 260,7 млрд рублей.

Большинство ждёт агрессивного повышения ставки ЦБ РФ

Рубль продолжает своё укрепление в ожидании более агрессивного повышения ставки ЦБ РФ. Инфляция в мае разогналась до 6,02% в годовом выражении и пока нет признаков того, что в краткосрочной перспективе цены замедлят свой рост. В отличие от рубля валюты риска AUD и NZD теряли свои позиции, так как доллар укреплялся на ожиданиях ускорения инфляции потребительских цен. Влияние нефти на курс рубля в диапазоне $65-$75 можно считать незначительным в свете возможного резкого повышения ставки ЦБ РФ.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5135 рублей.

Ставки MosPrime снизились на день до 4,89%, выросли на неделю до 5,11% идо 5,48% на месяц. Повышение более длинных ставок указывает на то, что банки не сомневаются в ужесточении денежной политики ЦБ РФ.

В техническом плане закрытие дня ниже 72,5 за доллар усиливает вероятность движения до 72,0 и даже более амбициозные цели. Повышение ставки ЦБ РФ постепенно возвращает рублю привлекательность в рамках стратегии “Carry Trade”. Можно сказать, что перспективы курса около 70,0 за доллар и 86,0 за евро уже не кажутся маловероятными.

По состоянию на 15:15 мск:

DXY - 90.08 п. (+0,14%),

USD-RUB – 72,46 (-0,48%),

EUR-RUB – 88,28 (-0,57%),

EUR-USD - $1,218 (-0,08%),

GBP-USD - $1,415 (-0,23%),

USD-JPY – 109,41 (+0,16%).

Европейские инвесторы продолжают проявлять осторожность

Инвесторы в Европе продолжают проявлять осторожность перед выходом данных по инфляции в США. В апреле индекс потребительских цен вырос до 4,2%, а в мае ожидается ускорение до 4,7%, что, естественно, повысит шансы на то, что ФРС начнёт задумываться о мерах по настройке денежной политики.

Возможно, что текущие объёмы предоставляемой ликвидности уже являются избыточными. В понедельник 7 июня объём использования механизма обратного РЕПО ФРС достиг рекорда $486,1 млрд. Деньги отдают средства в ФРС под 0,00%, что говорит об отсутствии возможностей инвестирования с низким риском.

Самыми сильными секторами в Европе были путешествия и гостеприимство, а также недвижимость. Под давлением были акции автомобилестроителей.

Промышленное производство в Германии сократилось за апрель на 1,0% при ожиданиях роста на 0,5%. Индекс текущих экономических условий в Германии поднялся в июне до -9,1 п. с -40,1 п. в мае при ожиданиях -27,8 п. Индекс экономических настроений, напротив, снизился до 79,8 п. с 84,4 п. в мае, хотя ожидался рост до 86,0 п.

В еврозоне улучшили оценку ВВП в I квартале. Падение в годовом выражении составило -1,3% при ожиданиях -1,8%, а в квартальном выражении экономика сократилась на 0,3% при ожиданиях падения на 0,6%.

По состоянию на 15:15 мск:

FTSE 100 - 7110,88 п. (+0,48%),

DAX - 15702,27 п. (+0,16%),

CAC 40 - 6562,76 п. (+0,29%).

Китай затруднит работу самоварных НПЗ

Нефть торговалась в минусе на опасениях слабого восстановления спроса. Также на рынке ожидают избыточное предложение, если будут сняты санкции с Ирана.

Власти КНР, по информации Reuters, предписали PetroChina прекратить практику продажи импортных квот на поставки нефти местным нефтеперерабатывающим заводам, или, как их называют, самоварным переработчикам. Данная мера призвана сократить избыточное «грязное» топливное производство. Кроме того, это способно уменьшить китайские закупки нефти на 3% и более.

«Транснефть» сообщает о сокращении поставок по нефтепроводу «Дружба» из-за проблем у одного из потребителей в Европе. Эль Ваха сообщает о протечке нефтепровода, который доставляет нефть в ливийский порт Эс-Сидер, что может стать поводом для временной приостановке отгрузки. Протечка была зафиксирована в понедельник, но во вторник ситуация вновь повторилась.

Возможно, что статистика по американским запасам взбодрит котировки, но реакция на данные API проявится в среду.

По состоянию на 15:15 мск:

Brent - $70,92 (-0,80%),

WTI - $68,69 (-0,78%),

Золото - $1901,4 (+0,14%),

Медь - $9941,78 (-0,38%),

Никель - $17880 (-0,07%).

Bitcoin теряет свою приватность

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка до 0,65% в NASDAQ. Доходность по 10-летним обязательствам упала до 1,53% по сравнению с 1,58% накануне вечером, что и стало основным фактором оптимизма по акциям технологичного сектора.