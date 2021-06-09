Комментарии

«Фридом Финанс»: Инвесторы отыгрывают предстоящее заседание ЦБ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Фосагро (+4,11%). В аутсайдерах удерживаются бумаги BELUGA GROUP (-9,45%) на фоне ожиданий по цене размещения. Пара USD/RUB закрылась на минимальной отметке с июля прошлого года.

Рубль продолжает укрепляться. Это происходит на фоне слабой динамики на фондовых площадках. При этом торговый оборот на валютном рынке остается стабильным уже на протяжении двух месяцев. По нашему мнению, инвесторы начали отыгрывать сценарий возможного агрессивного повышения ключевой ставки, поскольку инфляция по итогам мая превысила 6%, что является максимальным уровнем с 2017 года. В то же время мы считаем, что высокие темпы роста цен не будут сдерживать восстановление экономики, а напротив, стимулируют потребительский и промышленный спрос, а также переток средств из банков в ценные бумаги. С нашей точки зрения, основным сценарием в настоящее время является повышение ключевой ставки на 0,5 п.п. по итогам заседания ЦБ в предстоящую пятницу (если регулятор не прогнозирует скорого и существенного снижения темпов роста цен). Сейчас инфляция препятствует значительному укреплению рубля, даже несмотря на удорожание экспортных товаров. Мы отмечаем интерес к покупке валюты со стороны инвесторов на фоне снижения курса к значимому техническому уровню.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,00–73,00. Ориентир по индексу Московской биржи: коридор 3780–3830 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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