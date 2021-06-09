ИАЦ «Альпари»: Курс доллара пробил ключевую поддержку 72,50 руб.

Во вторник, 8 июня, по итогам дня рубль укрепился к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,70%, до 72,30 руб., евро/рубль — на 0,84%, до 88,03 руб., фунт/рубль — на 0,19%, до 103,14 руб.

Рубль стал укрепляться с открытия утренней торговой сессии и сохранил позитивную динамику до закрытия вечерней сессии. На американской сессии курс доллара упал до 72,27 руб.

Его укреплению способствовали дорожающая нефть, предстоящая встреча двух президентов России и США, а также ожидания участников рынка повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п., до 5,50% годовых. Они считают, что регулятор повысит ставку из-за роста инфляции.

Цена на нефть марки Brent повышалась до $72,38 за баррель. Поддержку ценам оказывал общий оптимизм по поводу восстановления спроса на энергоресурсы.

В среду, 9 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,64. С открытия утренней сессии курс доллара снизился до 72,12 руб. Сегодня можно закрепляться ниже 72 руб. Курс доллара опустился ниже ключевой поддержки 72,50 руб. Продавцы открыли себе дорогу к уровню 70 руб. Цена может очень быстро опуститься до уровня 71 руб. за доллар, на фоне срабатывания стопов по длинным позициям.

Фондовый рынок

Российские индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи упал на 0,39%, до 3807,43. Индекс РТС повысился на 0,21%, до 1656,46. Индекс SP500 закрылся в небольшом плюсике. Индекс РТС получил поддержку от повышения нефтяных котировок и укрепления рубля. Индексу МосБиржи не нравится падение пары доллар/рубль.

Нефть и рубль продолжают дорожать. Фьючерсы на индексы торгуются в плюсе. Фьючерс на индекс РТС вырос больше. Внешний фон позитивный для фондового рынка. Запас для роста на сегодня в пределах 0,6%. Индекс МосБиржи из-за укрепления рубля вырастет меньше.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»