ПСБ: Рост цен на нефть и ожидания повышения ключевой ставки ЦБР способствуют укреплению рубля

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник рубль продолжил укрепление, подорожав до 72,3 за доллар (+0,7%) и 88,0 за евро (+0,8%). Среди драйверов повышения спроса на рубль мы отмечаем рост цен на нефть и пересмотр ожиданий по ключевой ставке ЦБР. Вчера Brent подорожал до 72,2 за баррель (+1%). Данные по​ инфляции​ в РФ за май, оказались выше ожиданий. Рост цен ускорился до 6,0% г/г по сравнению с 5,5% в апреле. Это способствовало усилению ожиданий повышения ключевой ставки ЦБР в эту пятницу сразу на 50 б.п. до 5,5%. Рост доходности рублевых активов на фоне сохранения мягкой монетарной политики ФРС и ЕЦБ выступает позитивным фактором для национальной валюты.

Валюты ЕМ вчера торговались разнонаправленно. Мексиканский песо подорожал на 0,5%, бразильский реал на 02%, турецкая лира на 0,1%. Валюты ЮАР, Чили, Колумбии, Индии умеренно дешевели. Индекс валют ЕМ вернулся к максимуму прошлой недели 1​ 755.

Сегодня с утра нефть продолжает расти в цене, ожидания повышения ставки ФРС слабеют. UST-10 торгуются около 1,53% (-4 б.п. к понедельнику). ​ На этом фоне ждем укрепления рубля к уровню 72,0 за доллар.

По итогам торгов во вторник доходность 10-летних ОФЗ 26235 обновила годовой максимум, поднявшись до 7,35% (+10 б.п.). Среднесрочные гособлигации выросли в доходности на 6-8 б.п. Инвесторы повысили ожидания относительно уровня ключевой ставки после выхода данных о майской инфляции в РФ на уровне 6,0%. Большинство опрошенных экономистов Bloomberg ждет повышения ставки в эту пятницу​ на 50 б.п., до 5,5% годовых. Вероятность сценария дальнейшего роста ставки в июле до 6% повысилась. Рынок форвардных соглашений закладывает повышение ключевой ставки на 90 б.п. в ближайшие три месяца.

Сегодня Минфин РФ планирует разместить 10-летние ОФЗ-ПД 26235 без лимита и инфляционный выпуск 52003 на 20,9 млрд руб. На следующе неделе вступают в силу ограничения на участие в первичных аукционах ОФЗ для американских инвесторов. Если сегодня Минфин попытается разместить большой объем за счет предоставления премии, то кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 5-10 б.п

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