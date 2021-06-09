ПСБ: Ждем продолжения роста цен на нефть Brent

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent продолжают расти на ожиданиях сильного автомобильного сезона: сегодня выйдут данные по запасам от Минэнерго США, которые уже будут отражать ситуацию со спросом. От API статистика вышла при этом невыразительной: запасы сырой нефти снизились на 2,1 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов выросли на 2 и 3,8 млн барр. соответственно. Тем не менее, эти данные не всегда совпадают с официальными. Также отметим, что Минэнерго США в ежемесячном обзоре повысило прогноз цен на нефть на этот год на 4,7% - до 65,2 долл./барр. Brent. Мы продолжаем ждать дальнейшего роста цен на нефть к 75+ долл./барр. на неплохих данных по запасам нефтепродуктов в США и рассчитываем на повышение оценок от МЭА и ОПЕК по спросу на энергоносители на этот год.

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