ПСБ: Сегодня мы ждем невысокой волатильности мировых рынков

Ожидаем укрепления рубля к уровню 72,0 за доллар

Мы ждем возврата индекса МосБиржи к росту, полагаем, что в течение дня индикатор сможет попытаться протестировать верхнюю границу текущего диапазона 3800-3850 пунктов

Если сегодня Минфин попытается разместить большой объем за счет предоставления премии, то кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 5-10 б.п.

ТМК (-) отчиталась за 1 кв. 2021 г. по МСФО - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Опережающий рост EBITDA кв/кв связан с консолидацией активов ЧТПЗ. Оцениваем отчетность ТМК нейтрально, сохраняем позитивный взгляд на динамику финансовых результатов по итогам года за счет восстановления спроса на ключевых рынках.

ПАО «Промсвязьбанк»