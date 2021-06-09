ПСБ: Сегодня мы ждем невысокой волатильности мировых рынков
Ожидаем укрепления рубля к уровню 72,0 за доллар
Мы ждем возврата индекса МосБиржи к росту, полагаем, что в течение дня индикатор сможет попытаться протестировать верхнюю границу текущего диапазона 3800-3850 пунктов
Если сегодня Минфин попытается разместить большой объем за счет предоставления премии, то кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 5-10 б.п.
ТМК (-) отчиталась за 1 кв. 2021 г. по МСФО - (НЕЙТРАЛЬНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Опережающий рост EBITDA кв/кв связан с консолидацией активов ЧТПЗ. Оцениваем отчетность ТМК нейтрально, сохраняем позитивный взгляд на динамику финансовых результатов по итогам года за счет восстановления спроса на ключевых рынках.
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