Росбанк: Динамика рисковых активов остается неоднородной

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Динамика рисковых активов остается неоднородной – в отсутствие значимых статистических релизов и экономических заголовков внимание вчера оказалось прикованным к глобальному перебою с работой интернета. Американские и европейские индексы изменились в пределах от -0.2% до +0.3%, в Азии сегодня с утра наблюдается сопоставимая динамика.

Базовые ставки: Доходность UST’10 сдвинулась вниз к 1.54% годовых (-3 бп), следуя за спросом на защитные активы. Также помогло размещение 3-летних казначейских облигаций на $58 млрд по комфортным ценовым уровням, сегодня на очереди - $38 млрд 10-летних облигаций.

Сырьевой рынок: Стоимость барреля Brent ($72.6) продолжает движение в сторону многолетних максимумов ($86.7 в 2018 году), следуя за данными API о снижении запасов нефти в США на 2.1 млн барр. на неделе к 4 июня.

Мировые валюты: Курс евро замер чуть ниже отметки 1.22 накануне завтрашнего заседания ЕЦБ. Настрой рубля на ралли остается в силе – сегодня с утра курс USD/RUB пытается уйти ниже 72.0, отражая перспективы более резкого ужесточения процентной политики ЦБ в ближайшие месяцы (см. ниже).

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Минфин проведет последние первичные аукционы ОФЗ перед тем, как 14 июня вступят ограничения на участие в размещении новых облигаций для американских финансовых институтов. Однако фокус участников рынка сейчас смещен в сторону ЦБ, а именно, формирования ожиданий, насколько жесткой политика регулятора окажется в ближайшие месяцы.

По итогам мая инфляция в РФ покорила высоту в 6.0% г/г – и это не предел, учитывая накопленную инерцию цен сейчас и низкую базу июня-сентября 2020 года. По нашим оценкам, пик инфляции в летние месяцы может оказаться где угодно внутри интервала 6.4-7.0% г/г, что вынудит ЦБ дальше повышать ключевую ставку. В нашем базовом (оптимистичном) сценарии действия регулятора ограничатся +50 бп в июне и +25 бп в июле, однако не исключены и более радикальные варианты. Более подробно наши мысли изложены в регулярном обзоре (на английском языке).