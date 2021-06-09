«Фридом Финанс»: Акции банков – в лидерах роста

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,1% при консолидации американского фондового сегмента и новом раунде повышения нефтяных котировок, поводом для которого традиционно стали данные о сокращении коммерческих запасов черного золота в США за последнюю отчетную неделю на 2,1 млн баррелей.

Определенное давление на фондовый рынок может оказать усиление конфронтации двумя партиями в Конгрессе США. Джо Байден заявил о прекращении диалога с республиканцами по реализации инфраструктурного пакета. Возможно, президент намерен принять данную программу без согласования с представителями противоположной стороны — за счет большинства демократов в законодательных органах.

Краткосрочные риски для «быков» на российском рынке связаны с возможными итогами назначенных на 10 и 11 июня заседаний ЕЦБ и Банка России. Совет управляющих ЕЦБ, вероятно, сохранит ключевые параметры и прогнозы в рамках ультрамягкой денежно-кредитной политики европейского финансового регулятора. Однако с учетом того, что рынок уже ожидает возможного ужесточения монетарной политики в США, возможно ослабление курса евро к доллару и повышение спроса на защитные активы. К аналогичным последствиям приведет и ужесточение ДКП российским регулятором.

В то же время мы отмечаем рост котировок банковских эмитентов на российском фондовом рынке, несмотря на ожидания возможного повышения ключевой ставки Банком России до 5,5%. Вероятно, это связано с повышением оценок процентной маржи на фоне относительно позитивных среднесрочных прогнозов динамики ВВП и инфляции. Акции TCS Group при этом, возможно, получили дополнительный импульс к росту на фоне сообщений СМИ об интересе компании к покупке розничного российского бизнеса Citibank. В то же время последний пока не комментировал такую возможность. Кроме того, Альфа-банк тоже проявлял интерес к данному активу. Как следствие, мы отмечаем риск конкуренции с его стороны.

Хуже рынка торговались акции «Мечела». Причиной распродаж в очередной раз стали неурегулированные отношения с кредиторами, один из которых требует признать «Мечел-Кокс» банкротом. Указанные сложности с обслуживанием долговых обязательств по-прежнему препятствует повышению оценок справедливой стоимости компании, которое выглядело возможным под влиянием данных о ее чистой прибыли по итогам первого квартала. С другой стороны, «Мечел» продолжает переговоры о реструктуризации долга, и сегодняшнее повышение акций ВТБ, на который приходится основной объем займов компании, свидетельствует о том, что риски, связанные с долговой нагрузкой, находятся под контролем.

Во второй половине дня преобладают шансы повышения рынка. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3805–3830 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 71,90–72,80 и 87,60–88,70 соответственно.