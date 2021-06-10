ИАЦ «Альпари»: На рынок вернулся интерес к покупкам

Российский рынок в середине недели покупает. Индекс МосБиржи торгуется около 3840 пунктов и способен двигаться в рамках 3810-3845 пунктов. Индекс РТС может колебаться в рамках 1650-1680 пунктов.

Акции «Аэрофлота» в среду возглавляют список рыночных фаворитов без фундаментальной поддержки, по всей видимости, за счет технического сигнала. Бумага растет к 73,48 руб., успев обновить внутри сессии пик на уровне 73,90 руб. — это максимумы с 21 января текущего года. Если импульс сохранится в силе, а акция сможет закрепиться выше 72,50, новой целью подъема станет область 75,00.

В плюс сегодня вышли расписки TCS, которые последовательно снижаются более недели. Бумага стабилизировалась у 5244 руб. и может консолидироваться в пределах 5123-5360 руб.

Под давлением сегодня оказались акции металлургических и горнодобывающих компаний. Акции «Распадской» прочно легли в нисходящий торговый канал, и после пробоя 238 руб. вниз откроется дорога к 235 руб. В минусе торгуются бумаги «Мечела» и «Полиметалла».

Валютный сектор продолжает привлекать к себе много внимания. Доллар сегодня пробивал 72,00 руб. вниз, но дальнейшее снижение пока не реализовалось. К вечеру бакс торгуется около 72,28 руб. На стороне рубля минимум три драйвера: дорогая нефть, дедолларизация ФНБ и предстоящее повышение ключевой ставки Центробанком.

«Россиянин» пользуется спросом и привлекает к себе внимание, все логично. Проблема в том, что крепкая национальная валюта сведет к минимуму и так хрупкое восстановление экономики, пока ЦБ пытается решить проблему немонетарной инфляции монетарными механизмами. Краткосрочно доллар может колебаться в пределах 72-73 руб. Евро стоит 88,07 руб. и способен торговаться в коридоре 87,70-90,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»